"Nada para decir al respecto. La vicepresidente responde por los canales institucionales. En cuanto a la sesión, cumple lo que establece el Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, acerca de las sesiones en general", sostuvieron desde el Senado ante la pregunta de A24.com este viernes, horas después de la nueva acusación lanzada por Milei en una entrevista con el canal de streaming Neura.

De esta manera, Villarruel evita por ahora opinar sobre declaraciones políticas, en tanto que desde su entorno defienden la decisión de la vice de haber habilitado la sesión del Senado impulsada por la oposición hace dos semanas, cuando se convirtió en ley el aumento a los jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

Además, en esa sesión se dio media sanción a dos proyectos que aumentan las transferencias de fondos a las provincias y que Milei vetará el próximo lunes, al considerar que rompen el equilibrio fiscal y atentan contra su plan económico.

Milei, Villarruel y la corrida cambiaria

En una relación que parece no tener vuelta atrás, Milei volvió a cruzar con dureza a Villarruel, a quien responsabilizó por haber habilitado una sesión en el Senado que, según él, desató esta semana una corrida cambiaria.

Milei volvió a acusar a Villaruel de estar “trabajando para el golpe, para voltear al Gobierno y quedarse con los kukas”.

En el día en que el dólar oficial pegó otro salto y llegó a $ 1.380 en los bancos, el Presidente trató a Villarruel, una vez más, de “traidora”.

“Se armó un bolsón de liquidez y en ese bolsón, la traidora dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida”, lanzó el mandatario, y vinculó esa situación con el proceso de saneamiento del balance del Banco Central: “El ataque lo hacen justo cuando estamos mudando el balance del BCRA”.

¿La pelea Milei vs. Villarruel repercute en la economía?

Desde Casa Rosada, sin embargo, aclararon a A24.com que la pelea política entre las dos cabezas del Poder Ejecutivo nacional no generan una crisis de magnitud. En ese sentido, tanto desde el entorno de Milei como de Villarruel, coincidieron en separar la pelea política mediática de la institucional.

El Presidente también cuestionó el rol de los bancos, aseguró que “antes eran socios del Estado, del señoriaje” y destacó que “ahora tienen que laburar de bancos”, en contraste con lo que sucedía en 2023 cuando, dijo, tuvieron “el mejor año”.

En ese contexto, se sumaron declaraciones del ministro de Economía, Luis Toto Caputo y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quienes también echaron la culpa a la incertidumbre política que genera el proceso electoral y las leyes que impulsa la oposición vinculada al kirchnerismo en el Congreso.

Poco antes de la entrevista con Milei, en declaraciones a otro canal de streaming, Caputo también se refirió a la suba del dólar y la relacipon con el "riesgo kuka". Según él, a partir de esto, "algunos deciden cubrirse”. No obstante, afirmó que no es “nada que no haya pasado” durante el gobierno de Milei.

Por otro lado, confirmó que el lunes llegará el desembolso de US$ 2.000 millones que el FMI aprobó esta semana tras perdonar el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas del BCRA.