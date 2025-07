En la Rosada relativizan el caso y niegan una operación de Caputo

La noticia apareció en un momento sensible, a 48 horas del cierre de listas de la provincia de Buenos Aires, y obligó a varios actores de peso del oficialismo, inmiscuidos en peleas internas, a cuidar movimientos.

El contrato se lo otorgó la entidad bancaria estatal a la compañía Tech Security SRL, una empresa de seguridad que tuvo como accionista a Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados. En Casa Rosada, ni bien comenzó a rodar la noticia, apareció una línea de defensa, inamovible: que el legislador se desprendió de las acciones cuando alcanzó una banca en la Cámara baja, el 10 de diciembre de 2023. Y que dicha firma ya había prestado servicios en el pasado al Estado. “¿Dónde está el ilícito?” fue una de las preguntas que circuló desde el oficialismo cuando estalló el escándalo.

De lado de la familia Menem, incluso de aquellos dirigentes cercanos, mantuvieron silencio y ni siquiera se atrevieron a buscar culpables por la difusión de una licitación que contó con particularidades. A saber: el contrato se realizó por el marco de dos años con posibilidad de extensión por otros dos más. Mientras que anteriormente Tech Security S.R.L. contaba con contratos de carácter anual.



Manuel Adorni, vocero presidencial, ofreció respaldo público a Menem en su última conferencia de prensa. Sostuvo que el tema “ya está agotado” y lo atribuyó a una “operación periodística”.

“Creemos que es un tema ya agotado y que la insistencia se trata de una operación”, señaló Adorni ante la pregunta por la contratación de la firma ligada a los Menem ya que Martín cedió sus acciones a uno de sus sobrinos, Adrián. El funcionario no quiso señalar a un autor intelectual de la presunta “operación” y ahora el Gobierno espera que la Justicia indague supuestas irregularidades. Una manera de ganar tiempo. Paralelamente, fuentes libertarias vieron cómo el tema escaló en la agenda pública y no dudaron en señalar que “entró la bala” en la familia Menem, en momentos en los que tanto el titular de la Cámara baja como su tío, Eduardo “Lule” Menem, aparecen concentrados en el cierre de listas de la provincia de Buenos Aires. Es vox populi que los herederos del riojano y uno de los integrantes del triángulo de hierro mantienen diferencias con el asesor presidencial Santiago Caputo por el diseño de la estrategia electoral bonaerense y cuestiones propias de la gestión, como el vínculo con los gobernadores y el rumbo del Congreso. Sin embargo, todos los consultados por PERFIL descartan de plano que el consultor haya tenido injerencia en la difusión de la licitación en medio de su interna. De lado de los Menem, prometen que no habrá declaraciones.