¿Gallardo pegó el portazo en Arabia Saudita?: "Se vivieron momentos de tensión"

Esto lleva a que los rumores sobre una posible salida aparezcan debido a algunos problemas puertas adentro del club. Sin embargo, el Muñeco no tiene intenciones de salir de Arabia Saudita.

En Argentina, el programa Cómo te va de DSports Radio llegó a deslizar que “Gallardo podría armar las valijas“. El problema con el técnico argentino sería Karim Benzema, quien no sería tenido en cuenta por Marcelo Gallardo. Mientras que, desde el club, la última postura sería no desprenderse del francés. Para colmo, supuestamente, al Muñeco no le gustó que no llegue Ángel Correa como posible reemplazante.

Sin embargo, la supuesta intención de Gallardo de “armar las valijas” no sería tal. Según informó el periodista Germán García Grova y pudo confirmar Bolavip, el Muñeco no quiere irse de Al Ittihad y está concentrado en los partidos que se le vienen en pocos días.

Respecto a la situación de Karim Benzema, todavía no hay una definición. Si bien el francés sonó como posible fichaje para Olympique de Lyon y para Manchester United, al menos, hasta final de temporada se quedará en Al Ittihad. En tanto, el pase de Ángel Correa sí está estancado, pero por dificultades en las negociaciones con Atlético de Madrid, según informó Relevo.

Gallardo y Benzema, el conflicto por estas horas en Al Ittihad (Getty Images).© Proporcionado por Bolavip Argentina

Gallardo y el jeque dueño de Al Ittihad: “Se vivieron momentos de tensión”

Pese a la información de la supuesta salida de Gallardo que no es tal, sí es cierto que hubo algunos desencuentros con la dirigencia de Al Ittihad. Tal como informó García Grova en TyC Sports, “se vivieron momentos de tensión” debido a los problemas con Benzema y al mercado de pases. De todas maneras, el citado periodista aclaró que la relación entre el ex técnico de River y el jeque dueño de Al Ittihad es “buena“.

Los rumores salen en pleno momento de pretemporada que tiene Al Ittihad. La Liga Profesional Saudí tuvo un receso debido a la actividad de la Copa Asiática de la FIFA y a las Supercopas de España e Italia que se jugaron en los últimos días. Los Tigres del Asia, por estos días sin actividad, tuvo una serie de entrenamientos en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

No obstante, a esa mini pretemporada, no viajó Benzema, ya que no pudo viajar a Arabia Saudita debido a un ciclón en las islas Mauricio, donde se encontraba de vacaciones. Se reportó tarde y Gallardo decidió que no viaje siquiera a Dubái. Por estos días, el francés se entrenó en la sede del club en Yeda.

Además, la idea de buscar a Ángel Correa apuntaba a sumar una opción más de ataque en el equipo de Al Ittihad, con Benzema incluido. Esto se debe a las posibles salidas del brasileño Romarinho y el portugués Jota. Sin embargo, la negociación con Atlético de Madrid por el campeón del mundo con Argentina está “complicada“.

¿Cuándo vuelve a jugar el Al Ittihad de Gallardo?

Al Ittihad está próximo a volver a la actividad y tendrá varios partidos en pocos días. Su primer partido tras el receso del fútbol en Arabia Saudita será el 4 de febrero cuando enfrente a Al Faisaly, equipo de la segunda división de ese país, por los cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones.

Tres días después, el 7 de febrero, visitará a Al Tai por la Liga Profesional Saudí. Y el 15 del mismo mes jugará el partido de ida de los octavos de final de la AFC Champions League ante el Navbahor Namangan de Uzbekistán.