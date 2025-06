Salto Grande y Juventud LOS DUEÑOS DE LA RUEDA

Salto Grande no tuvo piedad con Ancel al que le asestó un 4 a 0, mientras que Juventud Unida tuvo que trabajar bastante para doblegar a Ferrocarril por 2 a 0, en su cancha de Yuquerí. De esta manera los líderes terminaron la rueda con 28 puntos, aventajando ahora por cuatro unidades a Ferrocarril y seis a Los Charrúas.

En otro hecho significativo de la fecha, El Oimpo activó una “máquina de goles” al derrotar a Athletic por 7 a 0 en el Estadio de Concordia.

En una especie de sorpresa de la jornada, Rosch el sábado le ganó a Estudiantes 2 a 1 y de esta manera lo hace perder terreno al verde.

En el partido donde estuvimos presentes, Sarmiento y Los Charrúas no pudieron convertir empatando en cero. El partido fue bastante aburrido y parejo. Sarmiento jugó un poco mejor la pelota, fue más ordenado, pero los arqueros estuvieron atentos a la hora de actuar, ya que tanto Villalba, de Sarmiento, como Lacroix, de Los Charrúas, respondieron a la hora de salvar su arco. De todas maneras, fueron dos salvadas por bando lo que dejó el partido. Del arquero de Los Charrúas hay que decir que con 47 años se mantiene vigente y obvio que es el más longevo de la divisional de ascenso. Dirigió el partido Germán Brizuela, que no tuvo inconvenientes con el mismo.

El que viene acomodándose bien es Unión de Villa Jardín, ya que desde que superó su sequía de goles viene ganando consecutivamente y se arrima a la pelea de arriba. Esta vez venció a Wanderer´s por la mínima.

RESULTADOS FECHA 13

San Martín 2 – Zorraquín 1.

Estudiantes 1 – Monseñor Rosch 2.

Wanderer´s 0 – Unión 1.

El Olimpo 7 – Athletic Club 0.

Salto Grande 4 – Ancel 0.

Sarmiento 0 – Los Charrúas 0.

Juventud Unida 2 – Ferrocarril 0.

Posiciones: Salto Grande y Juventud Unida 28, Ferrocarril 24, Los Charrúas 22, Unión 21, Estudiantes y Sarmiento 20, San Martín 18, Monseñor Rosch 15, El Olimpo 13, Zorraquín 12, Wanderer´s y Athletic Club 11, Ancel 5.