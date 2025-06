Allí los participantes deberán cumplir con 3 kilómetros de Pedestrismo, 20 kilómetros de Mountain Bike y cierran con otros 3 kilómetros pedestres. Será la apertura de un torneo que comprende tres fechas anuales. Luego de esta primera fecha la continuidad será el 12 de julio en La Criolla y la definición el 20 de septiembre en la Bodega Robinson.

Este viernes 27 se hará la Entrega de Kits, de 18 a 20 horas, en LR Bike sito en Alvear 1231. Para los participantes que vienen de otras localidades directamente a participar el sábado, la Entrega de Kits se hará en la Plazoleta de Estancia Grande de 12.30 a 13.30 horas. Justamente a esta hora será la charla técnica que brindará Esteban “Pity” Sbresso.

Los que aún no se anotaron para esta cita deportiva, pueden hacerlo en el sitio www.encarrera.com.ar/dua hasta este viernes a las 12 horas.

La modalidad será por suma de puntos y al torneo se lo puede correr sea de manera Individual como también por equipos de dos integrantes.

En cuanto a las categorías que correrán serán las siguientes:

Caballeros Individuales, Juveniles 14 a 19, Elite 20 a 29, Máster A 30 a 39, Máster B de 40 a 49, Máster C 50 a 59, Máster D 60 en adelante. En Damas, Individuales, Juveniles 14 a 19, Damas A 20 a 35, Damas B 36 a 45, Damas C 46 en adelante. Damas Unicas. En Mixtas (sumatoria de edades), hasta 49 años, de 50 a 69, 70 a 89, más de 90 años. En Caballeros (sumatoria de edades) hasta 49 años, 50 a 69, 70 a 89, 90 a 109 y más de 110 años.

La premiación será en General, Primeros en Individual Varones, Individual Mujeres y Postas, por categorías 1° al 5° cada una.

Se espera sea una muy linda fiesta deportiva con participantes que llegarán de distintos puntos de la provincia y seguramente visitantes del Uruguay.