En la B SALTO GRANDE Y JUVENTUD DOMINAN

Quien tenía la oportunidad de quedar solo en la punta era Ferrocarril si ganaba, pero solo pudo empatar su partido ante San Martín de Calabacilla (0-0) y quedó a un punto de los líderes.

En el partidazo de la fecha, el domingo Wanderer´s superó a Sarmiento por 4 a 3. El Bohemio hizo de local precisamente en la cancha del rojo y ello le da un plus a la importante victoria obtenida.

En el otro partido que completó la fecha, Los Charrúas y Estudiantes igualaron 2 a 2 en otro buen partido.

En Sarmiento, Enzo Da Rosa puso en ventaja a Wanderer´s y el empate para el rojo llegó por medio de Daniel Vázquez. Antes de culminar la primera mitad, Brian Athan puso en ventaja al dueño de casa (Sarmiento) y así se fueron al descanso.

Lucas Monzón, mediante un penal, igualó para el Bohemio a poco de comenzado el segundo tiempo, pero otra vez apareció Daniel Vázquez, con otro penal, para dejar en ventaja a Wanderer´s 3-2. Minutos después Lucas Monzón vio la roja y dejó con diez al bohemio, aunque no se notó demasiado y así Jorge Miranda puso el 3 a 3 para el mismo equipo aún diezmado. Más tarde sería Matías Tarabini fue quien vio la roja y así Wanderer´s se quedó con nueve. Pero igualmente terminó llevándose el partido el bohemio cuando Franco Romero cambió por gol un penal y decretó el definitivo 4-3 en el partidazo de la jornada.Ui

RESULTADOS PARTIDOS PENDIENTES

Ferrocarril 0 – San Martín 0.

Wanderer´s 4 – Sarmiento 3.

Los Charrúas 2 – Estudiantes 2.

Posiciones: Salto Grande y Juventud Unida 25, Ferrocarril 24, Los Charrúas 21, Estudiantes 20, Sarmiento 19, Unión 18, San Martín 15, Rosch y Zorraquín 12, Athletic y Wanderer´s 11, El Olimpo 10, Ancel 5.

FECHA 13

Sarmiento vs. Los Charrúas.

San Martín vs. Zorraquín.

Estudiantes vs. Rosch.

Salto Grande vs. Ancel.

El Olimpo vs. Athletic Club.

Wanderer´s vs. Unión.

Juventud Unida vs. Ferrocarril.