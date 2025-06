UCR Activa criticó a la diputada radical Gabriela Lena por su postura claudicante ante el oficialismo provincial

Se criticó a la diputada radical, Gabriela Lena, por su predisposición a “a ceder espacios importantes y a aceptar cualquier integración como inevitable, argumentando que no hay lugar para el medio.



UCR Activa Entre Ríos, una línea interna de la Unión Cívica Radical (UCR), hizo público un comunicado en el que se sentó una firme posición sobre el futuro del frente electoral Juntos por Entre Ríos (JxER), que está al frente de los destinos de la provincia tras derrotar al peronismo tras varias décadas ocupando Casa de Gobierno.

Tras cuestionar las actitudes “claudicantes” de algunos dirigentes de origen radical en JxER, se sostuvo que: “Desde UCR Activa Entre Ríos (Ucraer) decimos: No hay que preservar Juntos por Entre Ríos. Hay que recuperar al radicalismo; no hay que ceder lugares. Hay que ocupar el lugar que nos corresponde: el de un partido que piensa, debate, propone y transforma. Esta es la misión de Ucraer. Y no la vamos a negociar”.



“Dispuesta”

En un punto del comunicado que se tituló “Entre la resignación y la incoherencia”, se sostuvo que la diputada radical, Gabriela Lena “reconoce que ‘el radicalismo es mayoritari’” dentro de JxER, pero no lo defiende. Por el contrario, se muestra dispuesta a ceder espacios importantes y a aceptar cualquier integración como inevitable, argumentando que no hay lugar para el medio”.

Ante aquella conducta, desde Ucraer afirmaron “con firmeza: sí hay lugar para una UCR autónoma, con identidad, propuestas y coraje. Lo que no hay es lugar para el silencio, la sumisión y la justificación del pragmatismo sin principios. La resignación de Lena no es estrategia: es claudicación”.

En otro punto de la posición de Ucraer que se tituló “La verdadera fractura no está en el justicialismo, sino en la representación política”, se cuestionó que “Lena señala con ironía el quiebre del bloque justicialista, pero no advierte la fractura profunda que atraviesa a su supuesta propia coalición: una estructura sin marco jurídico, con actores que responden a distintas fuerzas y sin un proyecto común. Más aún, la propia UCR está fracturada entre quienes buscan refundarla con dignidad y quienes aceptan ser furgón de cola del poder de turno”.



Historia

En el comunicado se sostuvo que “la historia sabrá identificar con claridad a quienes decidieron entregar al radicalismo a otros proyectos políticos y, sin dudas, el nombre de Gabriela Lena estará entre ellos”. Asimismo se añadió que “las palabras de Gabriela Lena ilustran el callejón sin salida de un radicalismo colonizado por otras fuerzas, sin voluntad de autonomía ni proyecto propio”. (APFDigital