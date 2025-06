Albisu dialogó con En Agenda, destacando la importancia de llevar un mensaje a los concordienses, subrayando los lazos históricos y culturales que unen a ambas comunidades.

En un diálogo abierto, enfatizó la necesidad de impulsar cambios, abordando de manera prioritaria los problemas de infraestructura que dificultan la vida cotidiana de los salteños. Reconoció que Salto ha sido históricamente un departamento con una fuerte identidad y una conexión especial con Concordia.

Albisu también hizo hincapié en la importancia de trabajar en estrecha colaboración con todos los sectores de la sociedad para impulsar el desarrollo económico y social de la localidad. Destacó la necesidad de fomentar la colaboración y la integración regional como herramientas fundamentales para superar los desafíos y construir sostenibilidad y desarrollo.

En sus palabras, Albisu transmitió un mensaje de determinación, invitando a todos los sectores a unirse en este proyecto colectivo de transformación y renacimiento de Salto. Su visión para la ciudad se basa en la transparencia, la participación ciudadana y la escucha activa.

Atrayendo inversiones, presentando reglas claras, potenciándonos entre ciudades como una región de 500 mil habitantes en una apertura al mundo.

¿Qué desafíos piensa que va a tener en esta gestión de gobierno? ¿Cómo ve el futuro de la ciudad de Salto? ¿Cómo lo imagina?

“Nosotros estamos en un departamento que muchos de ustedes, muchos de los que están leyendo la nota, vieron siempre pujante desde la infraestructura, desde el turismo, desde lo que eran las inversiones, los eventos. Ese Salto, que se vivió hace 30 años o más, es un Salto que se fue apagando a lo largo de los años. Y hoy estamos en un escenario muy complejo. Desde la infraestructura, basta recorrer un poco las calles del departamento que están muy venidas a menos, con baches, pozos, con problemas pluviales en muchos de los barrios de Salto y con problemas en la iluminación.



Estamos sin inversiones desde hace mucho tiempo. Con algunas empresas que han cerrado sus puertas. Hubo un deterioro grande en lo que es la infraestructura, en los atractivos turísticos. Entonces, acá tenemos una tarea importante por delante, que es empezar a levantar el departamento desde obras esenciales como arreglar sus calles, iluminarlas, solucionar el tema de la recolección de residuos y del vertedero a cielo abierto; que es un problema urgente. Nosotros acá en el Uruguay decimos que el ABC de una intendencia, es el buen estado de las calles, la iluminación y la correcta gestión de los residuos. Esos ejes tenemos que empezar a abordar ya. Y después, todo ese plus que tiene que ver con la inversión.

Necesitamos trabajo real para nuestra gente. Tenemos muchos jóvenes y no tan jóvenes que están yéndose a Montevideo o para otros lugares a buscar suerte, muchos a Maldonado, a Punta del Este. Pues Salto hoy no está dando respuesta y nosotros tenemos una tarea. Nosotros en enero, mucho antes de lo que fueron las elecciones, empezamos a tener reuniones con empresarios de Punta del Este y de Montevideo, ya previendo que se podía dar un resultado positivo. Desde ahí comenzamos a coordinar reuniones, que en abril y mayo realizamos. Estamos impulsando visitas y trayendo inversores de diversos sectores, inmobiliarios, turísticos, industriales, para mostrarles nuestro departamento que tiene una particularidad muy parecida a la de Concordia: estamos en un punto estratégico.

Nosotros, al lado de un gran país como la Argentina; con una entrada al Paraguay por tierra, a 100 kilómetros de Brasil; desde el punto de vista logístico, un lugar privilegiado. Y esa posición es lo que nosotros estamos vendiendo particularmente a muchos inversores para que vengan a radicarse acá.



INVERSIONES Y MÁS DESARROLLO

Nuestra apuesta es esta: abrirnos al mundo, a la región y poder generar ese ida y vuelta en lo que es integración y articulación; que muchas veces suena como un título muy lindo pero que queda solo en iniciativas que no tienen efectos reales. Nosotros queremos trabajar, queremos impulsar acciones con Concordia, Chajarí, Federación, porque no somos competencia; sino que tenemos que complementarnos”

POLO TURISTICO REGIONAL

“La gente muchas veces necesita programar turísticamente una semana, porque a veces no alcanza con promocionar sólo el producto termas y tenemos que contar con alternativas y actividades; que podemos generar entre todas las ciudades de la región. Tenemos que abandonar esa visión de competencia, para pasar a ver cómo nos aliamos de la mejor forma. Hay que dejar de lado esa visión y empezar a pensar de manera distinta como una verdadera región que tiene mucho para ofrecer al mundo.

En Salto tenemos un Aeropuerto Internacional que se inauguró recientemente y estamos a la espera de ese gran Aeropuerto que tendrá Concordia, que le va a dar otro movimiento a la ciudad, seguramente.

Esto nos permitirá vendernos de otra manera, tener herramientas para salir a otros mercados y comunicar una oferta completa entre las dos ciudades”

¿En este marco, que otras perspectivas tiene sobre este desarrollo regional teniendo en cuenta que estamos hablando de una región cercana a 500.000 habitantes?

“Yo hablé sobre un aspecto; el desarrollo productivo. Pero obviamente en esta proyección que tenemos para la ciudad de Salto, ámbitos como la cultura, el turismo, el deporte, los eventos, la recreación serán ejes fundamentales a profundizar. Nosotros tenemos mucho para poder armar una agenda donde ambas ciudades sean protagonistas. Sabemos que son dos países, con lo que esto implica. Pero en este aspecto también las inversiones pueden articularse y lograr que el mercado de bienes y servicios se amplifique. Hay empresas que muchas veces les conviene estar en ambas ciudades y yo creo que como funcionarios y gestores nosotros tenemos que acompañar a los inversores, mostrar los beneficios, las potencialidades que tenemos. Uno siempre tiene que pensar en las fortalezas y comunicarlas.

Yo creo que en la conjunción de estas dos ciudades, Salto y Concordia hay mucha fortaleza.

Somos la puerta de entrada de muchos países. Estamos en un punto logístico único, tenemos la única unión ferroviaria entre Uruguay, la Argentina y Paraguay, que tenemos que tratar de completar”

LA CONTINUIDAD DE OBRAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS COMO EJE

En relación a las obras públicas que se proyectan, Albisu, explicó que en el gobierno anterior el Ministro referente del área las dejó planteadas y en muchos casos ejecutadas. Y que el Presidente Yamandú Orsi, con quien tiene diálogo permanente, destacó también la importancia de darles continuidad a estas obras. Porque no serán temas menores para su gestión.

“En cuanto a la navegabilidad, pensamos en un río que más allá de la pesca y de las actividades náuticas, tiene una potencialidad, porque el mundo está demandando opciones y soluciones logísticas y nosotros como región tenemos producciones muy vastas y muy variadas y en este sentido la integración será clave. Pero para lograr los objetivos y “saber vendernos” como se dice tenemos que aunar esfuerzos, de esa manera será mucho más fácil para todos”

APOSTAR A UNA INTEGRACIÓN REAL

El intendente, que asumirá sus funciones próximamente, se refirió a la integración y articulación real que debe caracterizar al proceso que inicia. Un punto importante que destacó fue el de la Salud. “Hablé de las inversiones en turismo, en servicios, en industrias, pero un tema central para nosotros como ciudad es lograr avances en el sistema sanitario, que puedan complementarse con la ciudad de Concordia. Hay intervenciones que en Salto se están haciendo y que en Concordia no y viceversa. Hay que ver cómo coordinar estrategias. Incluso en lo que es adquisición de elementos, de aparatología supersónica que hace determinados diagnósticos o de implementos tecnológicos para la realización de estudios. A veces tenemos que pensar que si estando a 20 minutos una ciudad de otra, no estamos superponiendo recursos. En Uruguay están muy desarrollados los IMAES (Institutos de Medicina Altamente Especializada). En Salto se termina el sexto IMAE próximamente. Allí se trabaja en diferentes especialidades desde marcapasos, diálisis, también se adquirieron cuatro más: toda la parte de IMAE Cardiológico para tratamiento de infarto de miocardio y también tres nuevos relacionados a accidente vascular encefálico, todo lo relacionado a prótesis de cadera y rodilla y dentro de dos semanas estamos realizando la primera cirugía láser de tumores de cabeza y cuello. Son cosas muy importantes que se están haciendo y que tal vez no se conocen y creo que sería bueno que haya información para poder trabajar y buscar puntos de contacto”

“A LA COMUNIDAD HAY QUE HABLARLE SIN MIEDO; LA INTEGRACIÓN ES POSITIVA PARA TODOS”

“Yo sé que muchas veces estos procesos quedaron solo en discursos o en tratados que no avanzaron. Ese será nuestro objetivo. Crear instancias de diálogo para que operativamente podamos trabajar y beneficiarnos todos. A los empresarios, a las instituciones, a los comerciantes hay que hablarles de esta sinergia. Muchas veces se juega con el miedo; las diferencias cambiarias han sido muy duras. Muchas veces cíclicas para un lado y para el otro, pero estas últimas fueron las más grandes de la historia. A Salto la golpearon y mucho. Por eso hay que empezar a trabajar en los equilibrios y en políticas de consenso que fortalezcan a ambas ciudades.

“BUSCAREMOS SER UNA INTENDENCIA QUE CAMINE SIEMPRE AL LADO DE LOS VECINOS”

“Como gestión queremos ser facilitadores de la vida de los salteños, vamos a cuidar a quienes apuestan por su departamento. Lo entendimos en la campaña siempre en cada diálogo con los vecinos, en cada lugar que visitamos. A nosotros nos gusta estar en la cancha, somos un equipo de acción y de gestión. Soy médico, me gusta hablar con la gente, escucharla. Recorrer, caminar y estar en ese mano a mano que te da el territorio. Porque no es bueno sólo estar escuchando a “tus entornos”. Es enriquecedor estar en contacto con la realidad; tanto para que te digan qué bueno esto que están haciendo; como asimismo que te marquen y te digan lo que está mal; eso es necesario. Por eso decimos que fue una campaña de cercanía, con contenido y altura. En eso fortalecimos el mensaje de las ideas y de los objetivos de gobierno, dejando de lado las diferentes visiones personales que podíamos tener con los otros candidatos. Porque en la campaña quisimos mostrar lo que va a ser nuestro gobierno: contenido, acción, escucha y cercanía con el vecino para lograr lo mejor para nuestra ciudad. Yo sostengo que muchas veces la solución a los problemas te la aporta la persona que vive esa dificultad, con el sentido común, desde su propia vivencia”

EL PLAN ESTRATÉGICO SALTO 2025 – 2030

Consultado sobre el diseño de este programa de gobierno que contó con la participación de vecinos, vecinas, instituciones y distintos actores de la sociedad civil de Salto, Albisu sostuvo que fue una experiencia que le aportó un diagnóstico concreto y una accesibilidad al diálogo.

“Nosotros a nuestros clubes políticos les decimos departamentales; nunca los cerramos. Yo siempre los estuve recorriendo, entonces yo llegaba a un lugar y era muy cómodo, sobre todo en estas épocas en las que muchas veces surgen agrupaciones políticas que sólo están en la campaña y después desaparecen. En ese sentido nuestro programa de gobierno fue nutrido por los mismos salteños que nos fueron aportando iniciativas desde sus realidades y ahí también fuimos geolocalizando los problemas, las necesidades concretas. Y eso fue producto de ese mano a mano que permite ponerle cara al problema. Eso es lo que vamos a hacer en estos cinco años, estar del lado de la gente”

CONSENSO Y DIÁLOGO CON EL GOBIERNO NACIONAL

“El domingo que se ganó, el primero en llamarme fue el presidente de la República, Yamandú Orsi, eso habla claramente de la visión que creo que los dos tenemos sobre cómo encarar este gran desafío. Hace muy pocos días estuvo aquí en la ciudad para el lanzamiento de la zafra citrícola. Hay un buen vínculo y él tiene algo muy interesante: fue primero secretario general de la Intendencia de Canelones y luego 10 años intendente; entonces conoce mucho lo que es gestionar una intendencia y sobre todo las vicisitudes que un mandatario local tiene que encarar en su departamento; esta experiencia, entiendo, facilitará mucho el diálogo. Tenemos las mejores expectativas, vamos a trabajar siempre por un camino de construcción de puentes. Hay mucho por hacer y potenciar”