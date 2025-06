Los mismos han sido distribuidos en distintas canchas y también se jugarán partidos de Sub 17 y Reserva en algunos casos.

De esta manera, el Torneo de Primera A quedará concluido ya que solo resta conocer si Constitución puede superar a Libertad por goles y así clasificar al Regional Federal Amateur o si es el Lobo el que acompañará al campeón Nebel en dicha cita nacional. Recordemos que Constitución tiene que ganar por 8 goles o más su partido para superar en el gol average a Libertad.

Por otra parte, se conoció que el Torneo Clausura de Primera A estaría comenzando el fin de semana de 5 y 6 de julio. Más detalles sobre el mismo seguramente habrá en los próximos días.

PROGRAMACIÓN PARTIDOS PENDIENTES

FECHA 11 – PRIMERA DIVISIÓN “A”

VIERNES 20/06

Cancha de Sarmiento

15.00hs- Sub 17: Colegiales vs. Real Concordia.

16:30hs-Reserva: Colegiales vs. Real Concordia.



Cancha de Nebel

13:00hs-Sub17: Nebel vs. La Bianca

14:30hs-Reserva: Nebel vs. La Bianca.



Estadio Ciudad de Concordia

15:30hs-Primera: Constitución vs. Santa María de Oro.



Cancha de Libertad

14:00hs-Sub17: Libertad vs. Alberdi.

15:30hs-Reserva: Libertad vs. Alberdi.



Cancha de Comunicaciones

14:00hs-Sub17: Comunicaciones vs. 9 de Julio.

15:30hs-Reserva: Comunicaciones vs. 9 de Julio.



SÁBADO 21/06

Cancha de Comunicaciones

14:00hs-Sub17: Constitución vs. Santa María de Oro.

15:30hs-Reserva: Constitución vs. Santa María de Oro.



DOMINGO 22/06

Cancha de 9 de Julio de Colonia Ayuí

Pendientes Fecha 8

14:00hs-Sub17: 9 de Julio vs. Alberdi.

15:30hs-Reserva: 9 de Julio vs. Alberdi.



Estadio Ciudad de Concordia

15:30hs-Primera: Colegiales vs. Real Concordia.

Posiciones Primera: Nebel 23 (campeón), Libertad y La Bianca 21, Constitución 18, Real Concordia 15, San Lorenzo y Victoria 14, Alberdi 12, Santa María 10, Colegiales y 9 de Julio 9, Comunicaciones 8.

FECHA 12 – Primera División “B”

VIERNES 20/06

Cancha de La Bianca

12:30hs-Sub17: Ferrocarril vs. San Martín.

14:00hs-Reserva: Ferrocarril vs. San Martín.

15:30hs-Primera: Ferrocarril vs. San Martín.



Cancha de Zorraquin

14:00hs-Sub17: Unión vs. Juv. Unida.

15:30hs-Reserva: Unión vs. Juv. Unida.



Cancha de Sarmiento

13:30hs-Sub17: Mons. Rosch vs. El Olimpo.



DOMINGO 22/06

Cancha de Sarmiento

12:30hs-Sub17: Wanderer´s vs. Sarmiento.

14:00hs-Reserva: Wanderer´s vs. Sarmiento.

15:30hs-Primera: Wanderer´s vs. Sarmiento.



Cancha de Los Charrúas

12:30hs-Sub17: Los Charrúas vs. Estudiantes.

14:00hs-Reserva: Los Charrúas vs. Estudiantes.

15:30hs-Primera: Los Charrúas vs. Estudiantes.



Cancha de Zorraquin

14:30hs-Sub17: Zorraquín vs. Salto Grande.

16:00hs-Reserva: Zorraquín vs. Salto Grande.

Posiciones Primera: Salto Grande y Juventud Unida 25, Ferrocarril 23, Los Charrúas 20, Estudiantes y Sarmiento 19, Unión 18, San Martín 14, Rosch y Zorraquín 12, Athletic Club 11, El Olimpo 10, Wanderer´s 8, Ancel 5.