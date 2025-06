En la “A” aún quedan por jugarse Colegiales vs. Real Concordia y Constitución vs. Santa María. Estos partidos podrían ser programados para este viernes 20 de junio aprovechando el feriado, pero será decisión final de la Liga por estas horas. Cobra importancia el partido de Constitución porque de ganar alcanzaría a Libertad en la segunda posición del torneo. Libertad terminó con 24 goles a favor y 9 en contra, por lo que tiene +15, mientras que Constitución tiene 15 a favor y 7 en contra, dando +8. Por lo tanto, debe ganar por ocho goles para poder superar a Libertad y así quitarle el lugar en el Regional Federal Amateur, puesto que los dos primeros son los representantes de Concordia en dicho torneo.

En los partidos jugados el lunes, Victoria terminó con una sonrisa al ganarle muy bien a San Lorenzo 4-2. El equipo de Villa Adela no pudo sostener en las últimas todo lo bueno que había hecho en el torneo, donde estuvo siempre peleando en las posiciones de arriba. Victoria había comenzado con aquella goleada en contra ante Libertad 0-8 y luego se empezó a enderezar en el torneo para terminar ganando.

En el otro partido del lunes, Comunicaciones sorprendió a 9 de Julio al ganarle por 1 a 0. De todas maneras los de amarillo terminaron el campeonato en la última posición en la tabla y deberán mejorar en el próximo para pelear por el descenso, ya que para el mismo se hace una tabla general entre los dos torneos que se jugarán en el año.

RESULTADOS FECHA 11

LUNES 16 DE JUNIO

Victoria 4 – San Lorenzo 2.

Comunicaciones 1 – 9 de Julio 0.

Posiciones: Nebel 23, Libertad y La Bianca 21, Constitución 18, Real Concordia 15, San Lorenzo y Victoria 14, Alberdi 12, Santa María 10, Colegiales y 9 de Julio 9, Comunicaciones 8.

¿EN DOS SEMANAS EL CLAUSURA?

Eso podría suceder, ya que el presidente de la Liga, Dr. Julio Larocca, expresó el domingo que “en dos semanitas ya estaríamos retomando el fútbol de la A con el otro torneo. Pero lo resolvemos entre lunes y martes en la Liga”, concluyó. Por lo tanto, habrá que esperar unas horas para tener la fecha exacta de comienzo del nuevo torneo, que seguramente se extenderá hasta noviembre o diciembre del corriente año.

En la B

HAY DOS ARRIBA

Tras los resultados de los partidos que se jugaron este lunes, Salto Grande quedó momentáneamente puntero con Juventud Unida, ambos con 25 unidades, pero a la espera de que Ferrocarril juegue su partido ante San Martín, que debió jugarse el sábado y fue suspendido por el mal clima, como así también otros partidos que debían jugarse el mismo día. Wanderer´s vs. Sarmiento y Los Charrúas vs. Estudiantes también quedaron sin jugar.

Entre lo que se jugó, Salto Grande le ganó bien a Zorraquín por 3 a 0 y de esta manera subió a la cima. Mientras tanto, Juventud Unida pudo doblegar al duro Unión por 1 a 0 y le hace compañía al hidroeléctrico arriba. En dicha jornada, Athletic Club derrotó a Ancel 2 a 1 y Rosch y El Olimpo empataron en un tanto.

Resta saber para qué día la Liga programará los partidos pendientes. Podrían jugarse este viernes feriado, pero quedarían muy contra de la fecha 13, que iría el fin de semana. Otra alternativa sería jugar en el Estadio de Concordia entre semana, en forma nocturna. Pero lógicamente que la Liga deberá decidir en estas horas.

RESULTADOS FECHA 12

LUNES 16 DE JUNIO

Unión 0 – Juventud Unida 1.

Ancel 1 – Athletic Club 2.

Zorraquín 0 – Salto Grande 3.

Monseñor Rosch 1 – El Olimpo 1.

Posiciones: Salto Grande y Juventud Unida 25, Ferrocarril 23, Los Charrúas 20, Estudiantes y Sarmiento 19, Unión 18, San Martín 14, Rosch y Zorraquín 12, Athletic Club 11, El Olimpo 10, Wanderer´s 8, Ancel 5.

Nota: Ferrocarril, San Martín, Wanderer´s, Sarmiento, Los Charrúas y Estudiantes figuran con un partido menos.

FECHA 13 (última de la primera rueda)

Sarmiento vs. Los Charrúas.

San Martín vs. Zorraquín.

Estudiantes vs. Rosch.

Salto Grande vs. Ancel.

El Olimpo vs. Athletic Club.

Wanderer´s vs. Unión.

Juventud Unida vs. Ferrocarril.