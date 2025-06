En ese marco, Daniel Cedro será precandidato a diputado nacional suplente por dicha lista.

Cedro es un reconocido abogado concordiense, tres veces concejal en la ciudad y fue presidente del Honorable Concejo Deliberante durante más de dos años en el período anterior. Actualmente, ocupa la vicepresidencia segunda del Frente Entrerriano Federal, espacio fundado por el exgobernador Jorge Busti.

“Adán Bahl ha sido nuestro candidato a gobernador hace apenas unos meses. Pero mucho antes que eso, fue un excelente intendente de Paraná, con una gestión transformadora que dejó obras, planificación y cercanía con la gente. Su experiencia, su templanza y su conocimiento del Estado son fundamentales para defender a Entre Ríos desde el Senado en un contexto nacional cada vez más complejo”, expresó Cedro.



Y agregó: “Guillermo Michel, por su parte, representa un perfil de solvencia técnica que no abunda. Desde el primer momento ha señalado con claridad y con fundamentos los errores de las gestiones nacional y provincial, pero nunca desde la crítica vacía, sino siempre con propuestas superadoras. Su voz en el Congreso va a ser la de un entrerriano preparado, con capacidad de diálogo, pero también con firmeza para defender lo que nos corresponde”.



En relación al proceso interno, subrayó: “Creemos en una propuesta electoral que sea amplia, generosa y que no se centre en atacar a otros compañeros. El peronismo necesita de todas sus expresiones. Necesita de quienes gestionan todos los días en sus municipios, y de quienes, como nosotros desde el Frente Entrerriano Federal, hemos asumido con madurez nuestro rol opositor. No nos callamos ante lo que consideramos injusto o erróneo, pero tampoco renunciamos a la construcción colectiva. Y en esa construcción, una de nuestras banderas históricas sigue siendo la defensa del federalismo y de los intereses de Entre Ríos. Eso es precisamente lo que esta gestión provincial no está haciendo”.



Por último, agregó: “Por eso vamos a ser parte constitutiva de la lista 2. Porque creemos en un peronismo que abrace, que incluya, que construya. Un peronismo que mire para adelante, que no pierda de vista que lo realmente importante no es una interna, sino los problemas cotidianos que padecemos los que habitamos esta provincia. Es tiempo de unidad con contenido, de construir una nueva mayoría, con amplitud y propuestas con raíz entrerriana”.