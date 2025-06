La elevada deuda nacional de Francia amenaza con frenar las ambiciones del presidente Macron en materia de defensa, lo que aumenta el riesgo de que el jefe de Estado no pueda afrontar el gasto que ha prometido a la OTAN —por exigencia de Washington— en las últimas semanas, señala el diario.

Francia ha acumulado una enorme deuda nacional, alcanzando una ratio deuda/PIB del 113% el año pasado, solo por detrás de Grecia e Italia, según señala la publicación. El déficit presupuestario también se situó entre los más altos de la región, con un 5,8% del PIB a finales de 2024, muy por encima del límite del 3% impuesto por la UE.

Ajedrez de geopolítica

Macron volvió a desayunar fuerte: quiere desplegar bombarderos nucleares en Europa

17 de mayo, 19:51 GMT



Clément Beaune, exministro y aliado de Macron, quien preside un grupo de expertos del Gobierno, realizó un dramático análisis en mayo, consignado por el diario británico, que concluyó que se necesitaría un "impulso radical" para encontrar fondos para defensa, acompañado de "honestidad" de parte de los políticos con la ciudadanía sobre las "difíciles decisiones que se avecinan", un eufemismo para aludir a los recortes sociales que se llevarían adelante.



"Dada nuestra mala situación inicial en materia de deuda, tendremos que esforzarnos más que otros países", declaró al medio Beaune. "En Francia, y esto probablemente sea diferente a lo que ocurre en otros lugares, tampoco podemos retroceder en nuestros objetivos de reducción del déficit, ni podemos subir los impuestos, ya que son muy elevados".



Un reciente informe dado a conocer por el senador francés Dominique De Legge concluyó que la financiación para Ucrania y un despliegue de tropas francesas en el flanco oriental de la OTAN habían causado sobrecostos en 2024, lo que llevó al Ministerio de las Fuerzas Armadas a retrasar el pago de facturas por alrededor de 8.000 millones de euros.

Séptimo piso

"El rearme de la OTAN es una salida político militar a la crisis económica de la Unión Europea"

5 de junio, 23:43 GMT



Además, según analistas citados por el Financial Times, estos nuevos gastos no se traducirán en un mayor poderío francés al corto plazo.

Expertos le dijeron al diario que, si bien los aumentos previstos hasta 2030 son "considerables" en materia presupuestal, no habrá un cambio radical en la capacidad de combate del Ejército francés.

"Las nuevas armas también son más caras, por lo que Francia acabará con menos aviones Rafale (225 en 2035 frente a 254 en 2021) y menos tanques (200 en 2035 frente a 222 en 2021), a pesar de haber gastado más", dictamina el diario.