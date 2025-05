SE REANUDA EL FEMENINO

En el Justo Gamboa el cotejo inaugural de la divisional mayor tendrá como protagonistas a las dos últimas campeonas, Defensores de La Constitución enfrentará a Santa María de Oro desde las 14 horas. El sábado se disputarán dos cotejos.

En Nébel, Asociación Boquenses que vuelve se medirá con las anfitrionas (15 horas) y en el Corralito del Sur, Victoria recibirá a Colegiales (13.30). La jornada 1 culminará el domingo con el choque entre Ferro y Estudiantes en la cancha de las «santas» (14.30)

Fecha 1 y 2 – TORNEO FEMENINO L.C.F 2025

Reprogramación

JUEVES 29 DE MAYO

CANCHA DE SANTA MARÍA DE ORO

14:00hs – Def. Constitución vs Santa María de Oro / PRIMERA (FECHA 1)



CANCHA DE VICTORIA

19:30hs – La Bianca vs Victoria / SUB 14 (FECHA 1)



VIERNES 30 DE MAYO

CANCHA DE NEBEL

19:45hs – Nebel vs Olimpo / SUB 14 (FECHA 1)



SÁBADO 31 DE MAYO

CANCHA DE NEBEL

15:00hs – Asoc. Boquenses vs Nebel/ PRIMERA (FECHA 1)



CANCHA DE VICTORIA

13:30hs – Victoria vs Colegiales/ PRIMERA (FECHA 1)



CANCHA DE COMUNICACIONES

14:30hs – Def. Constitución vs El Olimpo / SUB 16 (FECHA 2)



DOMINGO 1 DE JUNIO

CANCHA DE SANTA MARÍA DE ORO

13:30hs – Santa María vs Mons. Rosch / SUB 14 (FECHA 1)

14:30hs – Ferrocarril vs Estudiantes / PRIMERA (FECHA 1)



CANCHA DE LA BIANCA

10:00hs – El Olimpo vs La Bianca / SUB 12 (FECHA 2)

11:00hs – El Olimpo vs La Bianca / SUB 14 (FECHA 2)

12:30hs – El Olimpo vs La Bianca / PRIMERA (FECHA 1)

Nota: Los partidos de Nebel vs Santa María (Sub 12, Sub 14 y Sub 16) y Mons. Rosch vs Victoria (Sub 14) se programarán la semana del 3 al 5 de junio.