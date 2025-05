Posterior a esto el Presidente Municipal Ricardo Bravo y el Gobernador Rogelio Frigerio encabezaron la reunión conjunta de Gabinete, municipal y provincial, en el Salón de la Democracia, cerrando la jornada con una rueda de prensa.

El Intendente Bravo en la conferencia manifestó. “En Primer lugar quiero decir que estamos muy agradecido que el Gobernador de la Provincia hoy nos esté visitando y justamente para poder trabajar, para poder hacerle conocer las demandas y las necesidades que tiene nuestra comunidad y yo creo que son todas prioridades, por supuesto que entendemos la situación que se viene atravesando, quedamos con el Gobernador de trabajar juntos de poder ver cómo de alguna manera u otra desde el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal podemos llevar adelante algunos proyectos que nosotros tenemos en carpeta y por supuesto, para mí lo más importante, que el Gobernador nos acompañe en las gestiones sobre el barrio del RENABAP, porque necesitamos destrabar de alguna manera u otra para poder ver nosotros cómo avanzar, lo mismo para el Resarcimiento Histórico por la Represa de Salto Grande y el impacto en Federación”.

“Y lo que ha marcado también el Gobernador, que una obra importante que a nosotros nos va a dar una diversificación grande de nuestro Parque Acuático, que es la obra del Tobogán Torbellino, que va a venir a realzar la oferta turística de la ciudad de Federación, pero también, cuando una ciudad tiene un proyecto innovador, que viene a diversificar, también se beneficia toda la Provincia”.

“Con respecto a la coparticipación ya lo hemos hablado con el Gobernador, que hoy la coparticipación es responsabilidad netamente del Gobierno Nacional, pero lo que si nosotros puntualmente queremos saber a través del gobernador, el acompañamiento que podemos tener los Municipios de la Provincia, para cuando algún tipo de situación que atraviesa un Municipio tener el acompañamiento de él en lo que se necesite, siempre el Gobernador está dispuesto a trabajar, a acompañar y eso es muy valorable y queda demostrado que como hoy hemos hecho una gran mesa de trabajo con ambos equipos y que seguramente en lo que nos queda de gestión, vamos a encontrar los beneficios que necesita la ciudad de Federación”.

Por su parte el Gobernador Frigerio expresó: “Primero agradecer la hospitalidad del Intendente y de todos los vecinos de Federación, fue una reunión larga, extensa de trabajo, de los dos gabinetes, tocamos todos los temas que nos propuso el Intendente, que son la prioridad para el Municipio y que pasan a ser también nuestra prioridad en un contexto muy difícil”.

“Tenemos que trabajar muy unidos, tenemos que generar la posibilidad de gestionar sin plata, de resolver problemas, de atender los reclamos de la gente y para eso hay que trabajar en equipo, no hay otra posibilidad”.

“hemos trabajado en todas las problemáticas que tiene Federación, el sector turístico es uno de los principales generadores de recursos para el Municipio, que, por supuesto tiene sus problemas particulares, en los cuales estuvimos trabajando, la obra pública en general, la salud, la educación, estamos por suerte varias obras, visitamos algunas esta mañana, ahora vamos a visitar otras, el problema de viviendas, el financiamiento de obras nacionales que se cortaron y que de alguna manera hay que ir solucionando, fue una reunión larga, extensa y de trabajo”.

Sobre las demandas del Municipio, el Gobernador agregó: “Hay algunas que tiene que ver con el sentido común, como hablamos en la reunión, Resarcimiento Histórico para Federación, que por razones que desconozco, nunca terminaron de plasmarse, garantizar que los recursos de CAFESG, que estamos peleando para poder ampliarlos, que hay un reclamo incluso en la Justicia, en la Corte de Justicia de la Nación, la primera vez, extrañamente también, la Provincia está defendiendo sus derechos donde corresponde, cuando el diálogo o la política no lo resuelve, hay que ir a la Corte que es el único ámbito que dirime estos conflictos entre distintos niveles de gobierno, esa gestión nos permitió incrementar automáticamente los recursos, aún sin una sanción de la Corte Suprema de Justicia. Esos recursos que hoy están creciendo, se están destinando básicamente y prioritariamente a Federación y Concordia y a otras ciudades de la costa del Uruguay, antes no había una lógica o un criterio de sentido común para transferir esos recursos y ojalá tengamos más recursos en CAFESG, vamos a seguir dando esa pelea para que Federación pueda tener el Resarcimiento que se merece”.

“El Intendente también me planteó el tema vinculado, no a las obras específicamente, sino a una transferencia que se hace desde la secretaría de Energía, que se hacía solo a Concordia y Federación también quiere formar parte de esa trasferencia y lo vamos a estudiar, necesidades de reclamos en conjunto al Gobierno Nacional, como la obra de RENABAP, que también lo vamos hacer, vamos a ayudar al Municipio a ver si podemos tener una resolución de ese tema, terminar viviendas, un lugar con muchas necesidades, es una obra que en el año 2023 firmó el Municipio con el Gobierno Nacional, que quedó suspendida y el Municipio nos pidió ayuda para ver cómo podemos hacer para ordenar con el Gobierno Nacional para ordenar lo que quedó bastante en el aire y en lo que podamos ayudar para que eso se termine lo vamos hacer, tenemos una crisis de recursos nunca antes vista en la historia de las Provincias, nosotros la sufrimos más porque no tenemos ahorro, tenemos deuda, frente a otras Provincias que sufren la caída de la recaudación como nosotros, pero han podido ahorrar y no se han endeudado, que no es el caso nuestro, por eso tenemos que trabajar más en equipo y priorizar más que nunca tener más transparencia en el manejo de los recursos y más eficacia a la hora de trabajar con cada peso de los contribuyentes”.

“También se habló de la necesidad de contar con el Tobogán Torbellino, que es una inversión importante, pero que el Municipio entiende que va a generar más ocupación turística, hotelera, gastronómica y estoy seguro que en los próximos días vamos a tener novedades respecto a eso”.

Con respecto al valor que se le paga la energía a Salto Grande Frigerio detalló: “Desde siempre Salto Grande recibió la tarifa más baja del país, de todas las generadoras eléctricas del país y como siempre sigo extrañamente nunca la peleamos a eso y hoy se está peleando donde corresponde que es en la Corte Suprema de Justicia, primero lo paleé en el ámbito político, en lo administrativo y como no tuve respuesta fuimos a la justicia y eso nunca se había hecho, por lo menos en 4 décadas nunca se hizo y hoy es una realidad, que por lo menos abre la esperanza de que esto se pueda corregir, yo sigo trabajado con el Gobierno Nacional para encontrarle una solución ya tenemos por lo menos una ventana de diálogo y no voy a descansar hasta que nos den lo que nos corresponde, que nos dejen de discriminar con la tarifa eléctrica”.