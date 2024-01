Expreso Azcue “todo lo que estamos haciendo en nuestra gestión está basada en la transparencia, en dar lo mejor de cada uno, quiero destacar que al comienzo de nuestra gestión los anteriores pusieron mucha predisposición nos abrieron las puestas eso fue algo muy positivo, y nosotros pusimos nuestra parte así que estamos muy conforme como se vienen desarrollando las cosas dentro del municipio”

En cuanto a su relación con el personal municipal y todo lo que ello representa afirmo “lo mejor que tiene el municipio son sus trabajadores, el capital humano que tenemos, hay mucha vocación de servicio, hay muchas ganas de trabajar y nosotros estamos gratamente muy sorprendidos porque nos encontramos con muy buena gente y ahora vamos a trabajar para jerarquizar la tarea administrativa para que nuestra gente cada vez este mejor, eso va a llevar tiempo. Por supuesto, en el inicio los cambios muchas veces general alguna tensión, es normal y hay que aceptarlo, pero a medida que pasan los días vamos generando una mejor energía mejores condiciones, por eso quiero acompañar a toda la familia municipal y queremos profesionalízalos porque es lo más importante que tiene el municipio, después, los cambios estructurales también son importantes porque genera un marco. Los protagonistas, los que salen todos los días a la calle, son ellos, por eso los políticos también debemos dar un gesto y ser parte de esto, nosotros hacemos nuestra parte y los empleados hacen las suyas, todos somos importantes”

Con respecto a los empleados contratados con y sin aportes, que dejaron de tener vigencia en el municipio, el intendente expreso “si, todos los contratos tienen un plazo, el contrato comienza al inicio del contrato y se extingue cuando finaliza el tiempo por la cual fue elaborado, hemos instruido a nuestros Secretarios cuales son las cuestiones que deben tener en cuenta y cada uno analizo la situación caso por caso de esos contratos; queremos ser justos queremos premiar el mérito pero también tenemos que pensar en lo mejor para la municipalidad como institución porque es la institución más importante que tiene la ciudad de Concordia, tenemos que ser muy responsables. La Municipalidad tiene que ser conducida y manejada con responsabilidad y darle cada vez más jerarquía. El municipio no puede ser un lugar donde le demos beneficios a los militantes, eso no le hace bien, nosotros queremos poner orden, queremos ser justos, pero no se trata de una cuestión ideológica. Esto no tiene ideología, esto tiene sentido común y racionalidad, tiene una mirada responsable frente a la administración pública, tenemos que darle un gesto a la sociedad, tenemos que cortar con los privilegios es lo que hemos hecho desde el día uno y tenemos que cuidar los recursos, porque, se vienen momentos muy difíciles y todo esto que queremos hacer el jerarquizar la carrera administrativa, ahora ya estamos trabajando para mejorar las condiciones premiar el mérito. El municipio no debe ser un lugar donde depositar personas por el pago de favores, eso no va mas eso se terminó”

Respecto al estado en que encontró esta gestión al Municipio afirmo “cada secretario ha elaborado y han sido muy claros, -por ejemplo- el Secretario de Desarrollo Humano ha sido muy claro y también el Jefe de Gabinete quienes informaron la situación de las distintas áreas, por supuesto que hay dificultades en áreas sensibles en donde se utilizan maquinarias que las tenemos que poner en condiciones, eso ocurre también porque las maquinarias se van desgastando al ser usadas, se van rompiendo y se irán poniendo en condiciones, pero eso requiere muchos recursos; por eso tenemos que cuidar cada peso del municipio para usarlas en estos casos importantes, hoy estructuralmente tenemos que hacer muchos trabajos en las calles que están deterioradas en la ciudad, los vecinos nos demandan con mucha razón y total legitimidad de que nos encarguemos de arreglar las calles, de cuidar el patrimonio público, pero eso requiere un trabajo responsable y a largo plazo nosotros no creemos en los parches. No creemos que ante la emergencia poner un parche, creemos en el proyecto a largo plazo.

Tambien sostuvo “tenemos un plan de pavimentación un plan de bacheo, hoy estamos poniendo en condiciones nuestra planta de asfalto, las cosas para hacerlas bien lleva planificación y tiempo.”

Por ultimo, el intendente Fancisco Azcue abordó el tema TERMAS VERTER S.A. a quien se le estaría venciendo la concesión a mediados de año,(ya tendrian todo estudiado en cuanto a los pasos a seguir), ampliado el contrato durante la gestión Bordet y refrendado en gestión Cresto. Según lo expresado desde el municipio, hay muchas irregularidades, como ser la planta de tratamiento de residuos cloacales, explotación de las aguas en bidones, cabañas, la higiene de las piletas termales y las condiciones precarias de los baños. También se destacó que muchos ex funcionarios políticos tienen cabañas y otros tratando de eludir algún conflicto judicial o mentidero político vendieron en su momento las casas de fin de semana construidas en el predio termal.