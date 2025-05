El acto contó, además, con la participación de la Ministra de Industria, Energía y Minería, Dra. Fernanda Cardona, el Director General de Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, Emb. Andrés Peláez, el Director General del Área para Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, Emb. Carlos Amorín, y la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

En este marco, el Presidente de la Delegación del Uruguay destacó la importancia del trabajo binacional y el Proyecto de Renovación de Salto Grande: “Hoy de mañana tuvimos una primera reunión con los delegados argentinos y me pone muy optimista respecto a cómo vamos a trabajar en equipo. Entre ambos países hemos intercambiado energía incluso cuando tuvimos los puentes cortados y eso es importante; es sabiduría y la vamos a poner en práctica para llevar adelante una inversión histórica para la Renovación, con eficiencia porque hace a la riqueza que dejamos a nuestros pueblos, asociados con las inversiones que hacemos”.

“En Salto Grande hay muy buenos profesionales y así como hace más de 40 años se llevó adelante con un desafío técnico importante esta represa, ahora no tengo ninguna duda que también lo vamos a lograr. Esa sabiduría que se tiene desde hace más de 40 años con nuestra represa operativa ha sido un ejercicio de binacionalidad”.

A su vez, Casaravilla resaltó que: “La imagen de Salto Grande está dañada. Tenemos que recuperar esa imagen de que en Salto Grande las cosas se hacen bien y que la gente que trabaja en Salto Grande son profesionales. Este es un Organismo con empleados que se sienten afectados por la percepción negativa que tiene la gente sobre lo que pasa acá adentro y eso hay que cambiarlo porque es mentira. Pudieron haber directores que tomaron decisiones equivocadas”.

“Jerarquizar el profesionalismo, la ética y el compromiso: nos vamos a dedicar con toda nuestra alma a tratar de mejorar esta situación porque la represa es muy importante para Uruguay, pero también es muy importante para el cambio cultural que el Uruguay quiere dar respecto a la gestión de la cosa pública”.

“Vinimos acá para hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos, pero no vamos a usar a Salto Grande como un trampolín político. No vamos a hacer falsa responsabilidad social. No vamos a hacer clientelismo político porque no corresponde”.

Por último, Casaravilla concluyó dirigiéndose al Presidente Yamandú Orsi: “Presidente, si en estos cinco años avanza la renovación, no somos titulares negativos en la prensa y sustituimos la imagen pública de CTM y del trabajador de CTM, habremos cumplido. Sabremos cumplir”.

Para finalizar la jornada, las nuevas autoridades de la Delegación del Uruguay, junto al Presidente Yamandú Orsi y miembros del gabinete nacional del Uruguay, realizaron un recorrido técnico por las instalaciones del Complejo Hidroeléctrico, acompañados por empleados del Organismo binacional.