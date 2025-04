Leguizamo “alias” LEGUI “el manager era medio el segundo padre de ellos”

Un hombre, se puede decir, más que amante de los puños limpios, nunca subió para pelear al ring, “si participe como árbitro y como jurado muchas veces, incontables, miles. Si practique este deporte en la época de Juan Carlos Bogado, en el gimnasio de Camino”-

Nos comenta sobre este gimnasio (Camino) “me acuerdo que éramos muchos los que íbamos a practicar, fue una linda experiencia la que viví con el Profe Camino, una gran persona”

Recuerda entre otras peleas la de “fueron muchas, las que vienen a mi mente, las de “Tirite” Osuna, la de Juan Carlos Bogado versus Aguilar, en que Juan Carlos estaba en su plenitud; el Gringo Jaurena, recuerdo las peleas que hiso con Melian; las peleas del “Pato” Rojas, que peleo con Del Valle Herrera, quien luego fuera a pelear por el tirulo mundial; Nico Alves; Cococha Narváez; Guibaudo; ufff.. es interminable la lista de los buenos boxeadores que he visto subirse al ring de Concordia, en el Ferro, en Estudiantes, en el Gimnasio Municipal, en la Cantera, en el Corsodormo, Capuchinos, por los distintos barrios de la ciudad también, los nombres fluyen en cada segundo de esta charla”

También tuvo su comentario sobre las mujeres que ha visto Leguizamón arriba del Ring “Las mujeres, cuando comenzaron, no eran muy llamativas, pero en esta última etapa han impresionado mucho. De las mujeres, una de las primeras fue la Maria “Mala” Ruiz; también se destaca “La Panterita” (yanina Lescano) tiene buen estilo y fuerza, recuerdo la pelea que realizo con la uruguaya en el Ferro, fue una pelea impresionante, se han ido perfeccionando. Érica “Maquinita” Álvarez de los Charrúas, anda por el mundo mostrando sus habilidades; hay boxeadoras que realmente dan buen espectáculo. En argentina tenemos a Yesica Bopp, que ha llegado a ser campeona mundial, un ejemplo para muchas mujeres.

Continuo Legui “Y soy muy feliz participando de los eventos de boxeo, han pasado los años, pero los gratos recuerdos están”

También recordó a los promotores que han marcado historia trayendo buenos púgiles “entre los que recuerdo, los más destacados, para mi, Franzoi, que fue diría un verdadero pionero en este tipo de espectáculos, que eran de primera; le siguió el “Tato” Olivieri que también marco una época de oro del nuestro boxeo y hoy lo sigue el Sergio “Mono” Krunfli, el "Mono" (Krunfli) esta haciendo un muy buen trabajo.”

Al preguntarle ByN sobre que le falta al boxeo de Concordia comento “yo no te puedo decir mucho, porque soy medio de la guardia vieja, me acuerdo de los profesores; los manager antiguos, los Bermúdez, los Zacarías, Camino. Yo no sé si era porque la muchachada los respetaba mucho, el manager era medio el segundo padre de ellos, ahora la muchachada está un poco más rebelde, no es fácil arrimarlos y que realmente se entrenen, ha cambiado la cosa, lamentablemente ha cambiado, pero hay que seguir apostando”

Por último, Legui expreso “mientras me den las tabas vamos a seguir aquí firme, poniendo nuestro granito de arena por el boxeo de Concordia”

Fuente: ByN FOTOS: bYn