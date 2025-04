Primera División 9 DE JULIO SOLO ARRIBA

El ahora único líder jugó el adelantado del sábado, donde en el Estadio Ciudad de Concordia derrotó a Santa María de Oro por 2 a 1. El equipo de Ayuí jugó un muy buen primer tiempo y el resultado de sólo un gol de diferencia aparece como muy apretado de acuerdo a lo que se vio. En las dos fechas el puntero cosechó el mismo resultado y por ello ahora es el único que quedó solo arriba. Y esto es porque Libertad no pudo con Constitución, a pesar de que éste último jugó con un hombre menos desde la mitad del primer tiempo. Esta vez los goles no aparecieron en el Lobo y todo terminó en “parda” en cero.

Otro que no pudo llegar al puntaje ideal fue San Lorenzo, quien también igualó en su cancha ante Comunicaciones. Los dirigidos por Mauricio Benítez jugaron buen primer tiempo, donde fueron superiores a su rival y así llegaron al gol, a los 16 minutos por un cabezazo de Villalba. Fue un tiro de esquina que ejecutó Fedullo, pasado, la fue a buscar Verliac (la figura de esa etapa) quien la volvió a meter de cabeza al medio y allí apareció con todo Villalba para meter otro cabezazo y hundir la pelota en la red. Fue jugada preparada que salió perfecta.

Comunicaciones dispuso de algunas situaciones más para estirar el marcador, pero careció de puntería para poder hacerlo.

En el segundo tiempo, a poco de empezar la etapa fue expulsado el “Toto” Pereyra en Comunicaciones, por doble amarilla, y ello condicionó a este equipo ya que tuvo que cambiar el libreto, tirarse más atrás y preocuparse más por cuidar la ventaja que por tratar de ir a buscar arriba. Quedó solo Echenaussi como referencia de ataque, quien de todas maneras se las ingenió para complicar por momentos.

Así entonces, todo fue para San Lorenzo aunque sin tanta peligrosidad como la que tuvo su rival en el primer tiempo. Lo cierto es que pocas veces Comunicaciones pudo cruzar bien la mitad de cancha, mientras que los de Alejandro Carro se fueron con todo arriba a buscar la igualdad. Por juego fue imposible acercarse, dado que Comunicaciones se cerró bien y tuvo en su arquero Salas seguridad en las pelotas aéreas.

El cierto manto de justicia en el resultado, por el trámite ya que fue un tiempo para cada uno, llegaría a los 38 del segundo tiempo. Fue una pelota cruzada aérea hacia el borde del área, de derecha a izquierda. Alexis Martínez, el 10 de San Lorenzo, no lo dudó y tomó la pelota de zurda, de aire, con todo el empeine y la misma viajó derechito hacia la red contra el palo derecho de un casi atónito Salas, porque el remate fue sencillamente formidable. Festejo y ya casi después no hubo tiempo para mucho más y el reparto de puntos le quedó bien al partido.

En el resto de la fecha se dieron resultados bastante lógicos y algunos equipos se acomodaron un poco más en la tabla, aunque todo recién empieza y hay mucho por jugar todavía.

RESULTADOS FECHA 2

Libertad 0 – Constitución 0.

La Bianca 1 – Real Concordia 0.

Santa María 1 – 9 de Julio 2.

Alberdi 1 – Nebel 1.

San Lorenzo 1 – Comunicaciones 1.

Victoria 0 – Colegiales 0.

Posiciones: 9 de Julio 6, Libertad y San Lorenzo 4, Santa María y La Bianca 3, Nebel, Colegiales y Alberdi 2, Real, Victoria, Constitución y Comunicaciones 1.

PRÓXIMA FECHA – 3ª

Comunicaciones vs. Libertad.

Colegiales vs. Constitución.

Santa María vs. La Bianca.

Real Concordia vs. Alberdi.

9 de Julio vs. San Lorenzo.

Nebel vs. Victoria.

EN LA B MANDAN FERRO Y JUVENTUD

Mientras tanto, en la Divisional B, en el Torneo “Ramón Isla”, tras jugarse la tercera fecha Ferrocarril Y Juventud Unida quedaron como líderes con el puntaje ideal.

El “expreso” le ganó a Ancel 2 a 0, al tiempo que el “Yuque” hizo lo propio ante El Olimpo por el mismo marcador. Si nos guiamos por los goles, Juventud Unida es el que manda porque tiene 9 goles a favor y tres en contra, mientras que Ferro tiene un average de 7-2. Pero son 26 fechas y falta muchísimo por jugar, aunque es obvio que son dos candidatos a seguir peleando bien arriba.

Quienes resignaron puntos y no pudieron seguir con puntaje ideal fueron Salto Grande y Sarmiento, quienes se enfrentaron y no pudieron llegar al gol. Así, fue un punto para cada uno. Del “resto” se destacó Los Charrúas quien le ganó a Rosch y llegó a los seis puntos.

Abajo, Wanderer´s y Ancel siguen sin levantar cabeza y sin conseguir puntos en el campeonato.

LOS RESULTADOS FECHA 3

Sarmiento 0 – Salto Grande 0.

San Martín 1 – Estudiantes 1.

Zorraquín 1 – Unión 0.

Los Charrúas 2 – Rosch 1.

Ferrocarril 2 – Ancel 0.

Wanderer´s 1 – Athletic 2.

Juventud Unida 1 – El Olimpo 0.

Posiciones: Ferrocarril y Juventud Unida 9, Salto Grande y Sarmiento 7, Los Charrúas 6, San Martín 5, Estudiantes 4, Unión, Rosch, Athletic y Zorraquín 3, El Oliimpo 1, Wanderer´s y Ancel 0.

PROXIMA FECHA – 4ª

Salto Grande vs. Wanderer´s.

Estudiantes vs. Juventud Unida.

San Martín vs. Sarmiento.

Unión vs. Rosch.

Ancel vs. Zorraquín.

Athletic vs. Los Charrúas.

El Olimpo vs. Ferrocarril.

FUENTE Y FOTOS : Edgardo Perafan