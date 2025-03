Policia de la Provinica de Entre Ríos : Gacetilla de Prensa

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, extrema las medidas de seguridad para brindar la mayor protección posible de todos los entrerrianos.

RESULTADOS IMPORTANTES SOBRE EL CORREDOR DE LA RUTA 14 “José Gervasio Artigas”

24/03/2025 – Puesto de Control Vial Bella Vista (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 10.00 horas, se controla un vehículo que circulaba hacia el sur de la provincia, siendo este un automóvil marca HONDA, modelo CIVIC EXS, conducido por un masculino de 38 años de edad, oriundo de Ezeiza – Provincia de Buenos Aires. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado, no surgen novedades. No obstante ello, al controlar el motor y el chasis, surge como novedad que la numeración de este último no estaba estampada en el lugar de fábrica. Seguidamente se dio intervención al Verificador en turno, quien confirma la anomalía, comunicando al Fiscal en turno, la novedad, quien ordena el formal secuestro y la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y Sin Detenciones.

24/03/2025 – Puesto de Control Vial Bella Vista (Procedimiento de Narcomenudeo – Ley Provincial N° 10566): En la fecha, siendo las 16:00, realizando operativo de control, frente a la dependencia sobre el carril que posee sentido de circulación hacia el sur, el personal detiene la marcha de un vehículo Marca PEUGEOT, modelo 306, conducido por un masculino mayor de edad, domiciliado en Villa Elisa, Entre Ríos. Luego de controlar la documentación y el dominio del vehículo, surge como novedad la posible presencia de estupefacientes en el interior del rodado. Es por ello, que se informa a la Unidad Fiscal en turno y se da intervención al personal de la División Drogas Peligrosas de C. del Uruguay, encontrándose en el interior del vehículo una bolsa de nylon color negro, con una sustancia vegetal amarronada, pudiendo tratarse de cogollos de marihuana. Una vez realizado el narcotés, se pudo determinar fehacientemente que se trataría de cogollos de cannabis sativa (Marihuana) con un peso de más de doscientos gramos. Atento a este hallazgo la Unidad Fiscal, dispuso el secuestro de los estupefacientes y la correcta identificación del conductor, quedando a disposición de la causa que se investiga.

25/03/2025 – Puesto de Control Vial Brazo Largo (Secuestro): En la fecha, siendo las 01:20 horas, se controla un vehículo de auxilio (Grúa), el cual ingresaba a la provincia, con destino a la Ciudad de Chajarí, marca Iveco modelo Daily 35-150, el cual, era conducido por un masculino de 50 años de edad, domiciliado en Campana – Buenos Aires; el cual era acompañado por dos masculino mayores de edad pertenecientes a la comunidad gitana. En dicha grúa y sobre la plancha se transportaba un vehículo tipo Pick Up, marca CHEVROLET, modelo S10 2.8 TD, el cual fue identificado con Cédula de Identificación de Vehículo que a primera vista, resultó con signos de adulteración. Observada con mayor detenimiento se constata la ausencia de microletras, diferente tipografía y al ser puesta en contacto con Luz de Wood (Ultravioleta) no reacciona al estímulo (Resultando Apócrifa). Seguidamente se procede a dar intervención al verificador en turno, quien, al observar la numeración de Chasis y Motor, indica que los mismos no serían los originales de fábrica. Por todo lo dicho se pone en conocimiento al Juzgado Federal de Gualeguaychú, Secretaría en lo Criminal y Correccional, quien dispuso el formal secuestro del vehículo, de la documentación en cuestión y la correcta identificación del conductor del vehículo y de los acompañantes.

25/03/2025 – Puesto de Control Vial Brazo Largo (Secuestro y Detención): En la fecha, siendo las 02.50 horas, se controla un vehículo que ingresa a la provincia, marca HONDA, modelo CIVIC EXS, conducido por un masculino mayor de edad, el cual, era acompañado de otro. Ambos oriundos de la ciudad de Campana, Provincia de Bs As. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado, surge como novedad en el Sistema del DNRPA, un Pedido de Secuestro de fecha 06/03/2025. Ante esta novedad, se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de Villa Paranacito, quien dispuso el formal secuestro del vehículo y de la documentación presentada. También se dispuso que el conductor del rodado quedó aprehendido y alojado en Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, a disposición de la Justicia.

Fdo. Comisario Passarello, Diego Iván

Prensa – DGPSV

Dirección General de Prevención y Seguridad Vial

Teléfono de Contacto: 3435620225