Aurelio Rojas, cardiólogo: "Si tienes el colesterol muy bajo aún no hemos conseguido demostrar que haya problemas de salud importantes"

El cardiólogo Aurelio Rojas revela el truco para bajar el colesterol de forma natural

España continúa arrastrando cifras preocupantes en el control del colesterol, especialmente entre quienes presentan mayor riesgo cardiovascular. Según la Sociedad Española de Cardiología, entre el 60% y el 70% de los pacientes clasificados como de alto riesgo no tienen controlado el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”. Sobre la salud del corazón, el cardiólogo Aurelio Rojas comparte a diario información en sus redes sociales. Esta vez ha hablado sobre cómo cuidar el órgano más activo en El Podcast de Kobho.

El especialista ha explicado cómo funciona uno de los elementos más conocidos cuando se habla de salud cardiovascular: el colesterol. “Punto fundamental que la gente tiene que saber y diferenciar. Cuando tú comes alimentos, los alimentos tienen grasa, cuando esa grasa se digiere y el organismo la absorbe, la mayor parte de esa grasa son triglicéridos y solo un porcentaje muy pequeño de esas grasas son colesterol, por debajo de un 5%”, aclaró.



Para Aurelio Rojas, el problema no es únicamente la ingesta de grasa, sino cómo reacciona el cuerpo al procesarla. Pone el foco en la resistencia a la insulina, el sobrepeso y la vida sedentaria como factores que alteran los receptores celulares responsables de captar esas grasas. Esa alteración produce una acumulación prolongada en sangre que puede derivar en complicaciones.

Lejos de demonizar esta sustancia, el cardiólogo resalta su función estructural. “El colesterol es necesario, nuestro cuerpo lo utiliza en la mayor parte de sus funciones celulares”, recalcó. También subrayó que hoy en día no basta con hablar de HDL y LDL. Existen más tipos de colesterol implicados en el riesgo cardiovascular, por lo que los análisis deben considerar una visión más amplia.

¿Cómo afectan los niveles de colesterol a la salud?

Entonces, ¿cuándo el colesterol se convierte en un problema? Cuando hay un exceso de nutrientes —porque se consume demasiada grasa, azúcar o carbohidratos, se padece sobrepeso, resistencia a la insulina o se lleva una vida sedentaria—, las células del organismo dejan de absorber correctamente esas grasas. Esto ocurre porque los receptores encargados de captarlas en las células disminuyen su actividad.

Como consecuencia, el colesterol se acumula en la sangre. Si esa situación se mantiene durante mucho tiempo, el colesterol tiene más posibilidades de adherirse a las paredes de los vasos sanguíneos, especialmente cuando estos sufren algún daño y necesitan repararse. En esos casos, el colesterol se deposita en la zona afectada y acaba formando una placa. Con el paso de los años, esas placas pueden estrechar o bloquear las arterias, dando lugar a enfermedades cardiovasculares graves.



Uno de los puntos más controvertidos abordados por Rojas en su intervención fue la supuesta relación entre colesterol bajo y enfermedades como el alzhéimer o ciertos tipos de cáncer. Ante esto, el especialista fue claro: “Otro punto que hemos visto es que si tú tienes el colesterol muy bajo aún no hemos conseguido demostrar que haya problemas de salud importantes porque he escuchado a mucha gente que relaciona tener colesterol bajo con probabilidad de tener alzhéimer o cáncer y eso realmente no se ha probado con evidencia sólida”.