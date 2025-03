En el caso de la divisional menor, la misma estará comenzando este fin de semana, cuya programación se conocerá seguramente el día jueves.

El Torneo de Primera “A” llevará el nombre de Enzo Goya, joven DT que falleciera abruptamente el año pasado. Mientras tanto, el torneo de la Primera “B” tendrá el de Ramón Agustín Isla, histórico dirigente de Comunicaciones, quien también nos dejara en el 2024. Ambos, demás está decirlo, fueron personas muy queridas dentro del ambiente del fútbol y en sus vidas personales, claro está. Por ello es más que justo el homenaje que se les realiza.

Como ya viene ocurriendo desde hace un tiempo, la Liga continuará con las transmisiones de los partidos cada fin de semana, uno por vía streaming (Youtube y Facebook) y otro por radio, en Radio 24FM. Incluso, se estaría transmitiendo un partido de Primera B este fin de semana, dato que todavía no se confirmó desde la Liga.

Cabe acotar que el Torneo de Primera División aún no tiene fecha de inicio, pero sería en los primeros días de abril.

En cuanto a la confección de los Fixtures, los mismos han quedado definidos de la siguiente manera en sus tres primeras fechas:



TORNEO PRIMERA DIVISIÓN “B”

“RAMÓN ISLA”

1ª fecha

Ferrocarril vs. Unión.

Wanderer´s vs. Los Charrúas.

Juventud Unida vs. Zorraquín.

Sarmiento vs. Monseñor Rosch.

San Martín vs. Ancel.

Estudiantes vs. Athletic.

Salto Grande vs. El Oliimpo.

2ª Fecha

Salto Grande vs. Estudiantes.

Unión vs. Los Charrúas.

Zorraquín vs. Ferrocarril.

Monseñor Rosch vs. Wanderer´s.

Ancel vs. Juventud Unida.

Athletic vs. Sarmiento.

Olimpo vs. San Martín.

3ª Fecha

Sarmiento vs. Salto Grande.

San Martín vs. Estudiantes.

Zorraquín vs. Unión.

Los Charrúas vs. Rosch.

Ferrocarril vs. Ancel.

Wanderer´s vs. Athletic.

Juventud Unida vs. El Olimpo.

4ª Fecha

Salto Grande vs. Wanderer´s.

Estudiantes vs. Juventud Unida.

San Martín vs. Sarmiento.

Unión vs. Rosch.

Ancel vs. Zorraquín.

Athletic vs. Los Charrúas.

El Olimpo vs. Ferrocarril.

5ª Fecha

Los Charrúas vs. Salto Grande.

Ferrocarril vs. Estudiantes.

Wanderer`s vs. San Martín.

Juventud Unida vs. Sarmiento.

Ancel vs. Uniòn.

Rosch vs. Athletic.

Zorraquín vs. El Olimpo.

6ª Fecha

Salto Grande vs. Rosch

Estudiantes vs. Zorraquín.

San Martín vs. Los Charrúas.

Sarmiento vs. Ferrocarril.

Juventud Unida vs. Wanderer´s.

Unión vs. Athletic.

El Olimpo vs. Ancel.

7ª Fecha

Athletic vs. Salto Grande.

Ancel vs. Estudiantes.

Rosch vs. San Martín.

Zorraquín vs. Sarmiento.

Los Charrúas vs. Juventud Unida.

Ferrocarril vs. Wanderer´s.

El Olimpo vs. Unión.

8ª Fecha

Unión vs. Salto Grande.

Estudiantes vs. El Olimpo.

San Martín vs. Athletic.

Sarmiento vs. Ancel.

Juventud Unida vs. Rosch.

Wanderer´s vs. Zorraquín.

Ferrocarril vs. Los Charrúas.

9ª Fecha

Zorraquín vs. Los Charrúas.

Estudiantes vs. Unión.

Salto Grande vs. San Martín.

El Olimpo vs. Sarmiento.

Athletic vs. Juventud Unida.

Ancel vs. Wanderer´s.

Rosch vs. Ferrocarril.

10ª Fecha

Los Charrúas vs. Ancel.

Zorraquín vs. Rosch.

Unión vs. San Martín.

Sarmiento vs. Estudiantes.

Juventud Unida vs. Salto Grande.

Wanderer´s. vs. El Olimpo.

Ferrocarril vs. Athletic.

11ª Fecha

El Olimpo vs. Los Charrúas.

Athletic vs. Zorraquín.

Ancel vs. Rosch.

Sarmiento vs. Unión.

San Martín vs. Juventud Unida.

Estudiantes vs. Wanderer´s.

Salto Grande vs. Ferrocarril.

12ª Fecha

Los Charrúas vs. Estudiantes.

Zorraquín vs. Salto Grande.

Rosch vs. El Olimpo.

Ancel vs. Athletic.

Unión vs. Juventud Unida.

Wanderer´s vs. Sarmiento.

Ferrocarril vs. San Martín.

13ª Fecha

Sarmiento vs. Los Charrúas.

San Martín vs. Zorraquín.

Estudiantes vs. Rosch.

Salto Grande vs. Ancel.

El Oiimpo vs. Athletic.

Wanderer´s vs. Unión.

Juventud Unida vs. Ferrocarril.

TORNEO PRIMERA DIVISIÓN “A”

“ENZO GOYA”

1ª Fecha

9 de Julio vs. La Bianca.

Nebel vs. Real Concordia.

Comunicaciones vs. Santa María.

Colegiales vs. Alberdi.

Constitución vs. San Lorenzo.

Libertad vs. Victoria.

2ª Fecha

Libertad vs. Constitución.

La Bianca vs. Real Concordia.

Santa María vs. 9 de Julio.

Alberdi vs. Nebel.

San Lorenzo vs. Comunicaciones.

Victoria vs. Colegiales.

3ª Fecha

Comunicaciones vs. Libertad.

Colegiales vs. Constitución.

Santa María vs. La Bianca.

Real Concordia vs. Alberdi.

9 de Julio vs. San Lorenzo.

Nebel vs. Victoria.

4ª Fecha

Libertad vs. 9 de Julio.

Constitución vs. Nebel.

Colegiales vs. Comunicaciones.

La Bianca vs. Alberdi.

San Lorenzo vs. Santa María.

Victoria vs. Real Concordia.

5ª Fecha

Santa María vs. Libertad.

Real Concordia vs. Constitución.

9 de Julio vs. Colegiales.

Nebel vs. Comunicaciones.

San Lorenzo vs. La Bianca.

Alberdi vs. Victoria.

6ª Fecha

Libertad vs. San Lorenzo.

Constitución vs. Alberdi.

Colegiales vs. Santa María.

Comunicaciones vs. Real Concordia.

Nebel vs. 9 de Julio.

La Bianca vs. Victoria.

7ª Fecha

Libertad vs. La Bianca.

Victoria vs. Constitución.

San Lorenzo vs. Colegiales.

Alberdi vs. Comunicaciones.

Santa María vs. Nebel.

Victoria vs. 9 de Julio.

8ª Fecha

Real Concordia vs. Santa María.

La Bianca vs. Constitución.

Colegiales vs. Libertad.

Comunicaciones vs. Victoria.

Nebel vs. San Lorenzo.

9 de Julio vs. Alberdi.

9ª Fecha

San Lorenzo vs. Real Concordia.

Alberdi vs. Santa María.

Colegiales vs. La Bianca.

Constitución vs. Comunicaciones.

Libertad vs. Nebel.

Victoria vs. 9 de Julio.

10ª Fecha

Real Concordia vs. Libertad.

Santa María vs. Victoria.

Alberdi vs. San Lorenzo.

La Bianca vs. Comunicaciones.

Nebel vs. Colegiales.

9 de Julio vs. Constitución.

11ª Fecha

Colegiales vs. Real Concordia.

Constitución vs. Santa María.

Libertad vs. Alberdi.

Victoria vs. San Lorenzo.

Nebel vs. La Bianca.

Comunicaciones vs. 9 de Julio.