Sofía Vergara es una gran actriz reconocida a nivel mundial. Con su papel en la exitosa serie Modern Family saltó a la fama y se convirtió en una de las artistas más importantes. En Instagram tiene millones de seguidores y la combinación de estilos es su especialidad.



El diseño de la actriz para una cápsula de trajes de baño para Walmart.



La actriz es icono fashionista y una referente en el mundo de la moda. Su actitud no conoce de límites y siempre va por más. Deslumbra con cada outfit que viste. Atenta a las últimas vanguardias, siempre sorprende con sus looks elegidos.

Sofía Vergara lució un increíble conjunto ultra sensual. Un look total black elegante y sensual. La actriz destacó su espectacular figura y dejó sin aliento a sus fans. Los likes no tardaron en llegar y conquistó los corazones de sus seguidores.



Sofía Vergara en el estreno de Griselda.

La artista posó con un outfit no apto para cardíacos. Mostró mucha piel y deslumbró con un infartante mega escote. Los mensajes de halagos invadieron la publicación y la actriz dio cátedra de estilo.

La publicación causó sensación y Vergara demostró ser una verdadera reina fashionista. Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas bien marcadas. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono rojo.



La actriz triunfa en Hollywood. Reconocida a nivel mundial, su talento cautiva al público con cada personaje que interpreta en series o películas. Tiene un estilo sin igual y jamás pasa desapercibida.

Sofía Vergara deslumbró con un outfit que dejó sin palabras a sus fans. Un escote pronunciado fue protagonista y la actriz se llevó los aplausos y halagos de todos sus seguidores.