“Uno cosecha lo que sembró” ..dice el dicho popular. ¿Con los Jubilados que? ¿¿¿???

Los cambios climáticos, a los que alguien se anima a decir que no existen, están más que a la vista no solo aquí, sino que se pueden apreciar y sufrir en el mundo entero, pero hay mesiánicos torpes que se niegan a ver esa realidad.

Hubo un líder en nuestra Argentina que dijo que “los únicos privilegiados son los niños y los ancianos”. Pasaron muchos años, muchos gobiernos, pero, hubo un grupo de gente que se creyó dueño del legado de ese líder y realizo todo lo contrario.

Recordemos que a los jubilados les quito el 82% móvil y que se jubilo sin aporte a miles y miles de personas, que no lo merecían por no haber realizado los aportes correspondientes. Ya es hora de terminar con la candileja que el patrón les pagaba en negro y por eso no realizaba los aportes, que tendría que hacer por su trabajo, NO aporto porque NO QUISO y se quedó con las míseras monedas, las que tenía que depositar para su futuro, cosa que nadie le impedía.

También dice el dicho popular “que cada uno cosecha lo que siembra” muchos jóvenes de ayer son “los viejos meones de hoy”. Muchos de los de ayer no hicieron lo que debían hacer para su futuro y hoy están cosechando lo que no sembraron... NADA

Muchos hoy le reclaman a un gobierno (que permanentemente agrede a ton y son, a los niños; discapacitados; trabajadores; empresas; independientes; políticos; a la sociedad en su conjunto de diversas maneras); deje de agredir, castigar a los jubilados y enfermos. Quitándoles los remedios y permitiendo que las empresas que elaboran ganen impresionantes sumas de dineros por medicamentos, que no se sabe si están siendo buenos para la salud, a quienes deben curar. Y como si eso fuese poco cobran por sus jubilaciones/pensiones miserables monedas que no les alcanza para sostenerse dignamente.

También este gobierno, como los anteriores que decían ser peronistas, no se diferencian mucho unos de otros a la hora de tratar a los niños y a los ancianos. De maltratar al pueblo que los voto o no, en general todos unos y otros derramaron malos tratos(los gobernantes).

Se enojarán, algunos torpes con lo escrito hasta aquí, pero la realidad supera cualquier análisis.

A unos y otros les importo un rabanito, que está en la basura, unos usaron el dinero del ANSES para hacer pingues negocios, dineros que debían ser destinados a la salud. Los de ahora quitan los medicamentos y servicios para los enfermos crónicos y para los ancianos, como asi tambien siguen usando mal los dineros.

Los de ayer hicieron lo mismo que hoy DEAMBULAR A LOS ANCIANOS por los hospitales en busca de solución para sus enfermedades. Mientras, los anteriores y los actuales, gozan de los dineros públicos haciéndose cada vez más ricos e insensibles, alejados del pueblo que los voto o no.

Mucho se golpearon y golpean el pecho por los jubilados de hoy, pero, muchísimos de esos ni pasaron cerca de donde se convocaba a manifestar, en favor de “los viejos meones”.

Los de ayer y los de hoy han hecho que pululen los asilos, hogares o casas de ancianos, que en muchos casos, son solo depósitos humanos, abandonados por sus “seres queridos”, demostrando que ambos (los funcionarios) no les interesan los ancianos/jubilados.

Sino, seria otra la realidad de estos seres que dieron mucho (los jubilados), para que hoy estén gozando, algunos sin merecer lo que disfrutan.

La diferencia de los de ayer a los de hoy es que: los de ayer invocaban a Perón y decían trabajar para los que menos tienen y para los ancianos, (la realidad demuestra que ni idea de lo que decía y hacia “el viejo” Perón ni Eva). Y a los de hoy no les importa ni una lagrima lo que les pasa a “los viejos meones”, pero no dicen ser solidarios con ellos; ahhh pero si los golpean como si fuesen los perversos del barrio, y los golpean de diferentes formas, las muy conocidas por todos, palos y abandono.

¿Que esperar de algunos gremialistas?, que en sus entrañas sindicales algunos fueron “poderosos”, llegando a ser las máximas autoridades; renegaron de los propios jubilados por diversos intereses mezquinos, pero a esos les toco y toca beber de la misma fuente del olvido, de sus pares.

Es de destacar, entre los pocos gremios, a los de: ATE; AGMER; Comercio y Bancarios; que siguen dándoles un lugar en sus gremios.

Es lamentable que muchos “medios” se hicieron eco de las agresiones que recibieron los jubilados el 12 de marzo de este 2025, pero nada dicen del abandono que vienen sufriendo desde hace años y profundizado por estos últimos gobernantes de turno.

Sin dudas que algo hemos hecho de mal los que hoy somos veteranos o dejamos de hacer, para que se esté viviendo muy mal en muchos sectores de la comunidad.

Fuente ByN