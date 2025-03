Revelaron los polémicos comentarios que le hizo Mauro Icardi al hijo de Wanda Nara

¿Qué se sabe del nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

“Ella me había contado de esta situación, de hecho las charlas que tuvieron con Maxi López… Ella había estado llorando, estaba muy triste“, comenzó Pochi desde el estudio de Puro Show y sumó: “El hijo, a raíz de la separación, empezó a contar situaciones que vivió con Mauro Icardi cuando convivían todos en familia. Golpes en la cabeza, dichos que tal vez para los chicos que no están buenos, palabras muy fuertes y en algunos contextos que Wanda no tenía ni idea”.

“Entonces ahora se ve que el hijo justamente encontró el espacio para poder hablar de estas cosas y tanto Maxi como Wanda están preocupados”, continuó la panelista y reveló uno de los comentarios que le hacía Mauro Icardi al joven: “Yo sabía de algunas cuestiones, cuando ellos cazaban, el que no se animaba a tirarle, él le decía la palabra ‘maricón’… Cuando fue el tema del cumpleaños de Benedicto, que Mauro no se contactó con él, no le dedicó nada, ni quiso ir al cumpleaños, que había sido invitado”.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre la nueva acusación contra Mauro Icardi?

"A uno de los chicos lo veían triste, medio retraído, y empezaron a tener reuniones con los profesionales. El nene no empezó hablando mal de Mauro, dijo que siempre los mantuvo, que les compraba cosas, pero que otra vez hubo algunos ‘coscorrones’ o retos y que estaban muy afectados", reveló Yanina Latorre en LAM.

Por último, la panelista agregó sobre el colegio del hijo de Wanda Nara Y Maxi López: "Hay una asociación de protección al menor donde el colegio está obligado a informar cuando no ven bien a un chico, se hace una reunión, hasta ahora no hay nada más que eso en este caso".