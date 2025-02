Fue campeón del mundo con Boca y destrozó a Riquelme: “No cree en los técnicos”

El ‘Mundo Boca’ continúa completamente revolucionado después de lo que fue la dolorosa e inesperada eliminación en el marco de la segunda fase de la Copa Libertadores de América contra Alianza Lima. De hecho, Fernando Gago se encuentra en la cuerda floja.

Bajo esa órbita, siguen desprendiéndose declaraciones relacionadas con este presente de la institución de La Ribera. Y quien apareció en escena para mostrarse absolutamente contundente fue Jorge Ribolzi, una auténtica gloria del Xeneize.

El campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental con Boca fue muy claro a la hora de referirse a la actualidad de Boca. Inclusive, se tomó un tiempo para descargar artillería pesada contra la figura de Juan Román Riquelme, presidente del club.

“Conozco bien a Román, es una persona inteligente. Como futbolista fue un crack. Y esto no es una crítica, pero Riquelme es un muchacho que no cree en los técnicos”, comenzó exteriorizando el exmediocampista de 72 años de edad en diálogo Radio La Red.

“Cuando jugaba, Riquelme no necesitaba de nadie. Dentro de la cancha lo sabía todo. Nosotros nunca le dijimos nada porque no hacía falta. Me contaron que a Alfredo Di Stéfano le pasaba algo similar, daba todo por entendido”, profundizó Ribolzi.

De todas maneras, el Ruso fue categórico sobre este asunto: “Eso te puede llevar a cometer errores. No creer en los técnicos hace que termines dándole la oportunidad a gente que recién empieza. Y para elegir a un director técnico se necesita un análisis más profundo, hay que estar realmente convencido”.

Cabe destacar que Fernando Gago, todavía entrenador de Boca, se encuentra en la cuerda floja después de la mencionada eliminación del certamen continental. Inclusive, ya se asegura que, para la dirigencia del Xeneize, su ciclo está totalmente cumplido.

El próximo partido de Boca

Por la octava fecha del Torneo Apertura 2025 de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors recibirá a Rosario Central este viernes 28 de febrero desde las 20 horas.

Los candidatos a reemplazar a Gago si se va de Boca para la IA

Mediante la IA de Google, Gemini, los contendientes a reemplazar a Gago si se va de Boca en los próximos días podrían ser los siguientes:

Ricardo Gareca (Selección de Chile): El Tigre tuvo paso por Boca como jugador, pero dejó un mal recuerdo al haberse ido a River directamente desde el Xeneize junto con Oscar Ruggeri. Desde ese entonces, no es bien visto en la Ribera, por lo que nunca asumió como DT pese a que se lo vinculó varias veces. Sin embargo, ante la necesidad un hombre de experiencia, la IA lo candidateó como posible reemplazante de Gago. Actualmente se encuentra en la Selección de Chile. Vale recordar que llevó a Perú a un Mundial tras 36 años, ganó 4 títulos con Vélez y llegó a semifinales de la Libertadores con el Fortín.

Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Plata): yerno de Carlos Bianchi y vinculado en varias ocasiones con el puesto de DT del Xeneize, Domínguez se consolidó como uno de los mejores entrenadores del fútbol argentino en Estudiantes. De buen paso previo por Huracán, campeón en Colón y un desliz en Independiente, el nacido en Lanús llevó al Pincha a ganar tres títulos locales en los últimos dos años. Tiene contrato hasta fin de año en el equipo platense, pero Gemini lo postuló para reemplazar a Gago de manera inmediata.

Gustavo Quinteros (Gremio): luego de un largo paso por varios clubes de Sudamérica, Quinteros llegó a Vélez en 2024 y lo sacó campeón de la Liga Profesional, además de haberlo llevado a tres finales locales (Copa de la Liga Trofeo de Campeones y Copa Argentina). Su salida se dio tras el título nacional por la puerta de atrás, ya que no renovó su contrato en el Fortín y se alejó por ciertos desencuentros con algunos jugadores. Gremio lo fichó como DT hace menos de 3 meses, por lo que no resultaría sencilla su salida. De todas formas, la IA señaló que es un nombre interesante para Boca.

Guillermo Barros Schelotto (Libre): el Mellizo dirigió a Boca de 2016 a 2018, ganó dos títulos y llegó a una final y una semifinal de Libertadores. Sin embargo, sus pasos recientes en la MLS y en la Selección de Paraguay no fueron los mejores, por lo que no atraviesa un buen presente como DT. Para la IA de Google, Schelotto es otro nombre que podría reemplazar a Gago si se marcha.

Gabriel Heinze (Libre): de gran paso por Argentinos Juniors en su estreno como DT y otro buen ciclo en Vélez. El Gringo también fue vinculado como posible entrenador de Boca incluso cuando tenía trabajo en Newell’s, el club de sus amores. Desde su salida de la Lepra no ha vuelto a trabajar, pero ante antiguas búsquedas de sus servicios, Gemini lo postuló para asumir el rol de DT xeneize.