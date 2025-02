La reunión se llevó a cabo en la sede de Rivadavia 582, la que estuvo repleta de delegados, otros dirigentes, periodistas e invitados especiales.

Larocca llegó a las 20.20 a la Liga y tras saludar a todos los delegados e invitados, se dispuso a comenzar la sesión. A las 20.30 en punto, un delegado dijo “estamos en hora” y tras esbozar una leve sonrisa y ver su reloj, el presidente asintió y se dispuso a dar comienzo a la Asamblea. A su lado, al frente de la reunión, estuvo solamente Daniel Odiard, quien resultó electo vicepresidente de la Liga y hasta el jueves era Secretario de la misma.

Larocca fue quien tuvo palabras de bienvenida, donde dijo unas tres veces “gracias por estar y acompañar”. También se encargó de saludar a algunos invitados como Luis Benedetto (ex Presidente de CTM) y Ricardo Elgart (socio en el estudio Jurídico con Julio y también reelecto dentro del Tribunal de Penas de la Liga), y anunció la llegada inminente de la Subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, que justamente llegó minutos después y ocupó la primera fila.

Acto seguido, Daniel Odiard leyó el Orden del Día en forma completa, donde todos los puntos fueron aprobados por unanimidad a moción de algunos delegados. Larocca se detuvo en el Balance, en algunos puntos especiales donde explicó como fue la erogación de dinero, el saldo y demás pormenores para que para los Delegados, que lo tenían en su poder, no sean solamente fríos números. Puso especial hincapié en el Seguro para dar mayores explicaciones de cómo los clubes pagaron y de qué manera actuó el servicio en contraprestación.

Otro caso que captó especialmente la atención de Larocca fue la “migración” (fue la palabra que usó) de jugadores al Uruguay, concretamente a Salto, causando un perjuicio a los clubes de Concordia quienes no recibieron un centavo por ello. Por tal motivo, el presidente anunció una resolución que tomó la Liga de poner un arancel de mil dólares para aquellos clubes uruguayos que quieran activar una transferencia hacia su país. Los clubes, claro, estuvieron de acuerdo y hasta algunos delegados pusieron ejemplos de los que les pasó el año pasado con jugadores.

Pero hubo dos momentos emotivos en la reunión y el primero fue antes que se leyera la composición de la “nueva” Comisión Directiva de la Liga. El mismo Larocca se encargó de decir que “yo estuve pensando mucho, en realidad no iba a continuar, porque entiendo que hay que dejarle a la gente joven y formada que viene desde abajo, y hay gente que está capacitada para conducir esta Liga. Pero recibí una carta firmada por 25 de los 26 clubes afiliados a esta Liga pidiéndome que continúe al frente de la misma. Realmente fue, y es, muy fuerte para mi esta confianza que me brindan…”, y allí se contuvo de emocionarse hasta las lágrimas, para luego decir simplemente “muchas gracias por el apoyo”.

El otro hecho que fue motivo de ovación por parte de los presentes, fue después, cuando Larocca nombró Miembro Honorario de la Liga Concordiense de Fútbol a Don Herbeé Lugrín. “Además de ser un amigo de muchos años y de esos de fierro, cuando en el 2001 quedamos ocho aquí él estaba y nos alentaba a seguir para adelante. Por eso con orgullo hoy nombro a mi amigo Herbeé Lugrín Miembro Honorario de esta Liga”. Lugrín resopló como si se le cortara la respiración porque no esperaba vivir ese tan gratificante momento. Se eyectó de la silla y atinó a darle un gran abrazo a Larocca, y este a su vez le entregó un presente que consistió en un mate muy bien trabajado y con la inscripción “AFA” en el mismo. Lugrín lo exhibió con orgullo y mientras sacaba su pañuelo para secarse algunas lágrimas que empezaron a brotar, dijo “siempre estoy por dejar, pero el fútbol me tira y siempre sigo aquí, trabajando junto a mi gran amigo el Chueco Salas y toda la gente de esta Liga. Muy agradecido por este momento”, dijo y la emoción pudo más, lo que desató una verdadera ovación entre aplausos y vítores para alguien muy querido por todos dentro y fuera de la Liga.

El final fue el esperado, Odiard leyendo la composición de la lista de cargos del Ejecutivo de la Liga y todos aprobando por unanimidad la misma, para coronar todo con un gran aplauso y luego empezar, de a uno, a saludar al presidente en algo que se ha hecho una costumbre en los últimos 30 años.

Con el comienzo de las reuniones de Delegados en los próximos días, comenzará el desandar normal de la temporada 2025 aunque Larocca ya anticipó que la “B” comenzaría a mediados de marzo y la Primera División “A” a finales del mismo mes.

ASÍ QUEDÓ LA COMISIÓN 2025

Presidente: Dr. Julio César Larocca

Vicepresidente: Sr. Daniel Alcides Odiard.

Secretario: Sr. Matías Fink.

Prosecretario: Sr. Hugo Galarza.

Tesorero: Sr. César José Denis.

Protesorero: Sr. Gustavo Cosa.

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Miembros Titulares

Dr. Ricardo Elgart.

Sr. Herbeé Lugrín.

Sr. Omar Salas.

Miembros Suplentes

Dr. Héctor Olivera.

Dr. Diego Dubra

Sra. María Rosa Ruíz Díaz.

Presidente Divisional B: Sr. Darío Píriz.

Departamento Infanto Juvenil

Sr. Tomás Salarí Gorroño.

Sr. Luciano Odiard.

Sr. Carlos Dri.

Sr. Emilio Pérez.

Departamento Femenino

Sr. Tomás Salarí Gorroño.

Sr. Luciano Ordiard.

Departamento Arbitral

Sr. Jorge Zapata

Sr. Walter Báez.

Tribunal de Cuentas

Cr. Luis Cayetano Joaquín Ayala.

Cr. Luis Mosna.

Sr. Joaquín González.