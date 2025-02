De este modo, las entidades permanecerán cerradas para la atención al público durante cuatro días consecutivos, al sumar al sábado 1 y domingo 2 de marzo.

Sin embargo, los usuarios podrán realizar operaciones habituales a través de cajeros automáticos y plataformas digitales sin inconvenientes.

Los feriados bancarios de 2025

El BCRA también dio a conocer el listado completo de feriados bancarios para el año 2025, que incluye:

3 y 4 de marzo: Carnaval 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable) 18 de abril: Viernes Santo 1 de mayo: Día del Trabajador 2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (17/6) 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano 9 de julio: Día de la Independencia 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín 12 de octubre: Día de la Raza 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre: Navidad