Señores es hora que comprendan que la ciudad y la provincia es de todos los que las habitamos; mucho más allá del color político, social o económico que posea cada ciudadano. ¿Sabran para que estan en los cargos como funcionarios?

Antes sin dudas que pululaban los “koimeros”, los vagos, los ñoquis, los “Korruptos”, los mentirosos, los inoperantes, pero ahora ¿cómo llamamos a los actuales? si son peores, porque, encima no saben ni siquiera donde está el timbre o la puerta del baño, pero, el hacer negociados y poner a los familiares en el Estado si saben y mucho.

Los entrerrianos, somos muchos que, nos consideramos bien nacidos, y los que no queremos que esta “Gestión” fracase, y no por ser partidarios o pensar políticamente igual a los gobernantes de turnos, sino porque creemos ser buena gente y queremos lo mejor para todos, no para unos pocos pudientes llamados “rikos”.

Que son los mismos de siempre, que están con todos los gobiernos de turno, son los híbridos, los apolíticos, etc. pero, que evaden como los mejores y saben cómo hacer los negocios con los funcionarios de turno.

Estos, son los que reclamaban que todo iba para los “negros peronchos”, tratando de ignorar que los “negros peronchos” o los “negros de los barrios” son los que en verdad sufren las consecuencias de la falta del agua, las cloacas taponadas, donde brota el agua servida, por todos los barrios. SON (estos los negros) LOS QUE REALMENTE PAGAN LOS ELEVADOS IMPUESTOS QUE NO REGRESAN AL PUEBLO-

Ni hablar de lo que pasa en los hospitales y centros de salud, que deberían velar por la salud de los ciudadanos y pagarle buenos sueldos a los empleados, que se desempeñan en dichos lugares.

Es lamentable, que, una buena y bien intencionada persona, como lo es el intendente de Concordia (Francisco Azcue) este rodeado de inútiles, inoperantes, oportunistas, ladrones, llenos de odios o rencores para con los trabajadores de las distintas áreas del municipio. Ejemplos (miles como para hacer dulce): lo que pasa en Salud, un profesional pedante y sin conocimientos sociales “sin empatía” (palabrita de moda) y se las da de conocer algo por ser DOCTOR ; en el EDOS los responsables que se van de vacaciones en medio de los problemas, maltratan a los que saben cómo solucionar los temas de la falta de agua; y ni hablar de lo que ocurre en los talleres municipales, con el curro de las contrataciones de camiones sin patentes, en mal estado y que no se sabe el por qué cargan tanto combustible o los porque no se arreglan las maquinas viales orugas, se ahorrarían muchos dineros a las supuestamente alicaídas arcas de la tesorería.

Señor Azcue le queda poco hilo en el carretel, es hora que reaccione y se sacuda si quiere seguir en la carrera política, ahora que formo su partido político. Le recordamos que el tiempo es tirano y pasa demasiado rápido.

Por otro lado, que los correligionarios de la UCR, PRO, MID, Cambiemos y los conversos del PJ reaccionen, están al frente del municipio y la provincia, es hora que dejen de perseguir a los que saben y se pongan a gobernar, en vez de ponerle palos en la rueda al Intendente Azcue.

Y como diría mi Madrina: SEÑOR AZCUE PONGA “GUEBO”

Aclaramos que dejamos para otra oportunidad el tema Provincia de Entre Ríos y a los porteños que no tienen ni idea de la idiosincrasia de los entrerrianos, pero si saben y mucho como realizar sus KURROS como el tema de “los puertos”, caminos de la producción, rutas provinciales y nacionales e incrementar los elevados impuestos, como el automotor etc etc.

Fuente: ByN / SAE