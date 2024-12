El placer no es sólo de los dioses , tambien es estar con buena gente amiga

Hablamos con él de todos los temas como grandes amigos, hasta nos habló de las Flores de Bach y su historia curativa; de acupuntura; de sus especialidades como médico; de su pasión por Peñarol; por todos los deportes; del turismo y también por su amor a la locución comercial; sin dejar de mencionar a su amada familia.

El haber recorrido la ciudad de Montevideo durante varias horas, sus monumentos, sus estadios y todo lo que representa el futbol uruguayo es decir “cumplí el sueño del pibe”.

¿Que decir de Dardo? Que es un hombre pleno sencillo, a pesar de su enorme estatura (y no solo me refiero a su físico), porque es un hombre que se brindó a pleno, que nos llevó de la mano como a gurises chicos enseñándonos todo o parte del todo de lo que él representa,

Comenzó nuestro encuentro como viejos conocidos y ahí para escucharlo en sus comentarios, sus vivencias, y dar comienzo al recorrido turístico/futbolístico desde el punto CERO del Primer Mundial de Futbol, imposible explicar lo que sentíamos Carlos Fulladoza y yo ante tamaña vivencia.

Dardo comenzó a trabajar en los medios como locutor comercial a los 18 años, en Radio Sur (Uruguay) como locutor practicante, luego como anunciante del automovilismo, después en los diferentes deportes, hasta el año 1974, ingrese a un grupo deportivo Plan Diez de Radio Ariel, cuyos principales eran Jorge Silveira y Victor H Morales, en el 2000 me vinculo a Deporte 90, ahi trabaje como director comercial.

“Nunca deje de estudiar mientras trabajaba en radio” medico y locutor comercial, que realizo cursos ligado a la Homeopatía y acupuntura, dedicado a la medicina no tradicionales, que es lo que utilizo como parte de la medicina como médico durante toda su via, hoy tiene 74 años y un estado físico e intelectual admirable.

Gregore es nacido en el barrio Buceo, de Montevideo, aunque ha vivido en diferentes lugres de su ciudad natal, ahora viviendo en el Barrio Punta Carreta. Tiene dos hijos y tres nietas y una sobrina nieta. Nos comenta con un sanísimo orgullo.

Nuestro recorrido por Montevideo comenzó en el punto cero donde estaba la cancha de Peñarol, en el lugar que se realizó el primer mundial de futbol, (se pueden divisar las placas recordatorias), el 6 de noviembre de 1921, 18 de julio de 1930, lugar también donde se convirtió el primer gol del mundial, fechas que se usaron antes del mundial porque aquí jugaba Peñarol como locatario. Exactamente en las calles Coronel Alegre y Charrua. El 13 de julio de 1930 Francia le gana 4 a 1 a Mexico en el primer partido.

Con Dardo Luis recorrimos diferentes lugares, entre ellos, la canchas de Nacional, de Peñarol y por supuesto en gran estadio CENTENARIO. Un médico que no es periodista, es locutor comercial deportivo, disfrutaba todo desde la cabina de transmisión, desde la etapa de "Moreno de Peñarol", con sus 33 goles del campeonato, conoció a Yung que fue el goleador máximo de Peñarol al que Moreno le batió el record. Dentro de su interior volaban las anécdotas, recuerda los relatos de V. H. Morales; del mundial Juvenil de Plata; del año de la Copa de Oro del año 80; "tenia que rendir en el Hospital de Clínica, examen de Parasitología y no pude venir, fue el único partido que no pude venir de la Copa de Oro".

Sobre sus reatos comerciales dijo “hubo varios avisos, todos tienen su anécdota, por ejemplo : el aviso de Canarias, a ese aviso no lo tuvimos desde el inicio sino que lo recibió un colega, y yo lo escuchaba al colega, que era u locutor veterano, de muchos años, muy querible tomábamos mates juntos, y el decía QUE BUENA QUE BUENA ESTA LA CANARIA YERBA la CANARIA LA MEJOR , y me pase una semana pensando en ese aviso por si me llegaba a tocar decirla a mi, que hago, y me toco, sacaba la cabeza por la ventana de la cabina de transmisión y decía QUEEE BUENNNAAAA ESTA LA CANARIAAAA QUE BUENAAA Y LA GENTE ME MIRABA. También recordaba la publicidad de CHAJA CHAJA. Luego al cumplir 50 años salió “HAY UN CHAJA QUE CUMPLE 50 AÑOS, CHAJA CHAJA EL DE LA MEDALLITA”

Un hombre, locutor comercial de radio, que ha pasado por casi todas las radios de Montevideo, menos en tres, pero que su voz es recordada por su estilo inconfundible de relatar...comentar la publicidad, dándole un toque muy especial que perdurara por siempre en los tímpanos de quienes lo admiramos y los que hemos podido escucharlo.

No solo dialogamos y disfrutamos de un uruguayo, amigo, sino que estuvimos con un profesional de la vida, de la locución y de la medicina.

Esto es un pequeñísimo resumen de todo lo dialogado con un AMIGO URUGUAYO LLAMADO DARDO LUIS GREGORE

Algunas fotos del recorrido por Montevideo podrás observarlas en el Facebook: INFOBYN ESQUIVEL

Fuente: ByN Foto: ByN