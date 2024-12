Cual vara es la mejor?

Desde ByN no nos consideramos jueces ni defensores de nadie ni de nada en especial, si tratamos de ser objetivos dejando que los que saben {o no} sean los que viertan sus opiniones.



También somos respetuosos al no censurar, si publicamos lo que consideramos responsables de las versiones emitidas.

Pero hay cosas que no comprendemos de la politiquería de hoy...(sin interés de defender o atacar ni polemizar) .



Pero, nos preguntamos...¿Porque tan rápido se salió a crucificar a un dirigente/ legislador que no está juzgado/condenado aún por los dioses de los palacetes judiciales?

¿Que es lo que en realidad se quiere ocultar o destapar?

Siendo que muchos otros, con mayores o similares actos delictivos, qué fueron condenados, presos y tienen aún causas abiertas se los sigue venerando y/o no se les ha pedido sanción política partidaria o social alguna.

La lista es muy larga y también conocida por la sociedad que ya los condeno, y no son sólo patrimonio de un partido político o sector de la sociedad.

Entonces ¿como mide Juancho Pueblito los actos delictivos que afectan seriamente a toda la sociedad, sobretodo en lo que hace a la credibilidad de sus dirigentes.?

¿Es lo mismo el que roba una garrafa, que el que roba el dinero de los contribuyentes, para mostraste como exitoso y con lujos mal obtenidos?

Fuente: ByN