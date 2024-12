Aryentain no paga traidores

Algunos, (muchos, son muy cobardes), que no lo son por cuidar su integridad, sino por el atacar algo en un momento, en que ya es tarde o no sirve, de poseer ocultas valentías en sus entrañas más íntimas.

Los cobardes no sólo demuestran serlo, sino que afloran sus más inmundas debilidades, como el odio; la envidia; desidia; venganza; y mil deseos innombrables más.

Se decía en la antigua Italia “¡Roma no paga a traidores!”… es una muy conocida expresión vigente que advierte cómo la deslealtad no es recompensada ni por aquellos que la fomentan.

Cuando los cobardes se creen valientes conocedores, aflora la miseria intima de quien cree que queda lindito denunciar, atacar sin tener suficientes pruebas, basándose en lo que dicen las “Malas Lenguas de por Ahí”

Muchos, diría muchísimos, hoy salen a hacer leña “del árbol caído”, a los gritos pidiendo justicia, recordando a sor Juana Inés de la Cruz

“Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”,….pero en ARYENTAIN se vive otra cruda realidad.

La realidad, es que, hoy en el lejano país llamado “ARYENTAIN” es muy similar a lo que ocurre en Argentina.

Todos en cada pueblo o cuidad

ocurría lo mismo, todos, si , propios y extraños, de una u otra manera olfateaban, intuían o sabían de los manejos evidentes de sus “importantes conciudadanos”, algunos dirigentes visibles; otros, simples choferes; jardineros; secretarios; aduladores; escribientes; funcionarios; morraleros; etc etc.

Bien de COBARDES, ahora todos sabían y saben, cuanto y donde esta lo mal habido por los descubiertos infraganti o denunciados ante la (supuesta) Ley, manejada por “seres extraterrestres omnipotentes” llamados Fiscales y/o Jueces.

Decía, bien de cobardes los atacantes/denunciantes, que ahora se suman a pedir que ruede la cabeza cortada por la guillotina popular.

Pero también los fuertes gritos que se escuchan, algunos por lo contundente de su mudo silencio cómplice, otros, por ser los menos indicados para señalar o acusar, al estar más sucios y taponados de mugre que cañerías de restaurant chino.

Lo cierto es que por más que los extraterrestres, perdón los jueces, indulten; posterguen o condenen; el pueblo sabe lo que todos saben, el quien es quien en cada lugar de la tierra donde habitan.

Lo que muchos, (hombres y mujeres), que viven de y con lo suyo, piden o exigen se cumplan efectivamente los fallos judiciales, no que estén presos los perejiles solamente. Que no se escuche a los condenados señalar o mostrarse inocentes, al ser hábiles declarantes y/o poseer alguna cuota de poder.

Basta de “IDIOTAS UTILES” diría el desplazado General Perón. Que defienden lo indefendible.

Nuestro lector notará que no hay nombres, porque de dar una lista, esta sería interminable, imposible de no olvidar algunos y también por no “portarnos mal” como dicen otros, a los que no le somos para nada simpáticos, al recordarles porque la gente votó como votó.

“Algo Huele muy mal en Aryentain”, el drama trágico escrito por el célebre dramaturgo Aryentino ‘Yaquespierde’

Fuente: ByN