EL CABALLO NOBLE AMIGO

Noble e incondicional, ha dejado su huella a lo largo y a lo ancho de esta tierra que amamos tanto.

Y ha ido al frente en los propósitos de la Patria niña, contra todas las adversidades, las escusas, la cobardía, y los imperios de acá y de allá, que siempre han estado agazapados en pos de sus propios intereses, mezquindades y ambiciones...

El caballo, amigo del hombre que hace de sol a sol la dignidad...

El caballo, la joya, el estandarte, el símbolo del trote sin fin al servicio de la Patria.

El caballo es el monumento viviente a la fortaleza, a la valentía y al grito entrañable de un pueblo que nunca será abatido;

De un pueblo que levanta la bandera celeste y blanca, y celebra el privilegio de la libertad.

De un pueblo que lucha en valores humanos, canta con el corazón "Sean eternos los laureles, que supimos conseguir..." y promete amarla en la Gloria y en la pena para toda la vida...

El caballo en todos sus pelajes y siempre en Libertad...

El caballo en las tareas rurales: En las juntadas de la hacienda, en el pastoreo, en la recorrida cotidiana del hombre de campo.

El caballo acortando las distancias para cualquier gauchada...

El caballo que espera muchas horas de truco, copa y charla de bar, a su amo…

El caballo que sabe a querencia y que sigue un rumbo que nunca falla…

La tropilla y esa yegua madrina cumpliendo el rol de madre…

El caballo que se doma...

El caballo arisco para la guasca, que desafía un jinete...

El caballo de sulqui o de carro, manso y tranquilo por la enseñanza y la costumbre del camino andado…

El caballo que trota, relincha y se revuelca, anunciando que se acerca la tormenta.

El caballo en las peregrinaciones y en los desfiles por las calles del pueblo y de la gran ciudad…

Cómo no hacer referencia e invitar a transportarnos en la historia de Gato y Mancha esos dos caballos hermanos de la vida y de la trascendencia, que guiados por Aimé Félix Tschiffely surcaron toda América.

Desde Buenos Aires a New York para que no queden dudas, que de a caballo los pueblos se animaron a luchar por la Independencia de todo poder extranjero, aunque aún haya heridas abiertas...

El ejército de granaderos a caballo que nos enorgullece para siempre en la figura del Libertador José de San Martín.

Los ejércitos nuestros que han combatido con lo puesto, pero con un amor y una bizarría digna de los más altos honores...

Las luchas del Federalismo, de peones de campos a caballo...

Los pueblos libres y unidos, al trote lento y sin pausa, sin miedo y sin ninguna otra riqueza que su gran amor por la Patria.

El caballo, noble amigo del hombre, que ante las peores adversidades nunca se ha de alejar ni nos ha de dejar a pata.

AUTOR: Yamil Sebastián Canelo