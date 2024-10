Es importante tener en cuenta que existen diferentes métodos para hacerlo, cada uno con su propio ritmo y características. Elegir la opción adecuada es esencial para mantener la calidad y la seguridad de la carne durante este proceso.

Entre lo métodos para descongelar la carne, se puede usar el microondas o agua fría.

Cuáles son los trucos para descongelar la carne

El blog Women´sHealth publicó tres métodos eficientes para poder descongelar la carne de la mejor manera:

El método del agua fría (una hora): es el método más efectivo para descongelar la carne rápidamente sin necesidad de usar un microondas. Se recomienda colocar la carne dentro de una bolsa de plástico hermética, asegurándose de eliminar todo el aire posible. Luego, se debe llenar un recipiente grande con agua fría y sumergir la bolsa en el agua. Es importante cambiar el agua cada 30 minutos para mantenerla fría y permitir que la carne continúe descongelándose. Los cortes más pequeños, como carne, aves o mariscos (alrededor de 500 gramos), pueden descongelarse en una hora o menos, mientras que las porciones más grandes (de uno a dos kilos) pueden tardar de 2 a 3 horas. Sin embargo, no se recomienda volver a congelar la carne descongelada mediante este método a menos que se cocine primero.

El método del microondas (10 minutos): Este método es más efectivo para cortes de carne pequeños que se cocinarán completamente después de descongelarlos, como pechugas de pollo o carne picada. Se aconseja leer el manual de instrucciones del microondas para determinar la mejor manera de descongelar un corte específico según sus ajustes. Si el microondas no cuenta con la opción de “descongelar”, se debe utilizar el nivel de potencia más bajo y trabajar en ráfagas cortas hasta que la carne esté descongelada. Es fundamental tener cuidado, ya que usar una temperatura demasiado alta o prolongar el tiempo puede cocinar la carne en lugar de descongelarla. Una vez descongelada, la carne debe cocinarse de inmediato.

Cocinar la carne directamente sin descongelar: En situaciones determinadas, se puede optar por cocinar la carne directamente sin descongelarla. La cocción tomará más tiempo (aproximadamente el doble) y no se logrará una piel dorada y crujiente, sin embargo, esta opción siempre está disponible y resulta segura.

Cómo NO se recomienda descongelar la carne

Aunque algunas fuentes sugieren que se puede descongelar la carne en agua caliente o dejándola a temperatura ambiente en la encimera, el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) advierte que estas prácticas no son seguras. Además, cualquier pieza de carne descongelada no debe permanecer a temperatura ambiente por más de dos horas.

Cuánto tiempo dura la carne una vez descongelada

Desde ALDI, la tienda de alimentación española, indican cuánto tiempo puede durar la carne una vez descongelada. Afirman que consumir la carne dentro de los primeros dos días tras descongelarla es la mejor opción. Para garantizar la seguridad, nunca se debe dejarla más de cuatro días:

Consumo inmediato: Se recomienda comer la carne dentro de las 24 horas siguientes a la descongelación. Esto reduce el riesgo de crecimiento bacteriano y asegura que el producto se mantenga fresco.

Cortes enteros frente a carne picada: Los cortes enteros pueden consumirse entre 3 y 5 días después de la descongelación, siempre que se guarden adecuadamente en el refrigerador. En cambio, la carne picada debe consumirse lo más pronto posible para mantener su frescura y evitar problemas de seguridad alimentaria.

Control de la calidad: La calidad de la carne puede disminuir con el tiempo después de descongelarla. Es crucial revisarla visualmente y asegurarse de que no presente señales de descomposición antes de cocinarla.