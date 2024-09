Viviana Canosa: “Me acosté con un montón de gente impresentable, pero no con los que me adjudican”

Viviana Canosa regresa a los medios y habla de todo: "Me parece una locura lo de Alberto Fernández"

Viviana Canosa volvió tras nueve meses lejos de los medios y eligió Radio Rivadavia para iniciar su programa “Viviana 630” los sábados de 8 a 11 de la mañana. Su debut fue a lo grande, con una fuerte editorial sobre los motivos por los cuales se quedó sin trabajo en la Argentina. “Este es un Gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión, yo pasé de ser una periodista amiga, a que pidan mi cabeza”, aseguró.

Feliz por las repercusiones de su vuelta, Viviana respondió preguntas sobre varios temas de actualidad. “¿Qué creés de la denuncia de violencia de género de Alberto Fernández?”, le preguntaron y la conductora respondió que para ella “la Argentina es una ficción que no termina, pero la verdad que me parece una locura todo. Lo de Alberto Fernández... Bueno, yo cuando lo denuncié a Alberto Fernández, el tipo tenía el 90% de imagen positiva. Fui la primera. A mí no me pueden decir nada porque yo todo lo que supe lo dije. Y me costó mi laburo, me costó”.

“Yo mantengo mi casa, mi hija, mi familia. No es un chiste quedarte sin laburo, pero yo prefiero quedarme sin laburo y no tener que transar con el poder”, aseguró.

Sobre los dichos de Mirtha Legrand, que dijo en su programa que cree que Canosa salió con el expresidente, la conductora de Radio Rivadavia reveló que la diva la llamó para disculparse. “Hablé con Mirta, me pidió disculpas y yo le dije que no hacía falta que las hiciera públicas porque la verdad que yo no la necesito. Yo sé quién soy, lo que hago, lo que digo. Me acosté con un montón de gente impresentable, pero no con los que me adjudican. Me equivoqué con un montón. Una manga de pelotudos, pero no con estos. Me termino riendo porque no es importante”.

“¿Qué opinás de los videos de Tamara Pettinato y todo este caso?”, le consultaron y subió la apuesta al apuntar contra los periodistas que hablan del tema. “Todos los periodistas serios amenazando con que tienen las tetas de Victoria Onetto para mostrar. Déjense de joder. Yo conozco un montón que le mandan mensajes por privado a mis amigas y son casados, tienen pibes. No se hagan la moralina. Y a la vez, Pettinato o la mina que sea que haya estado con este tipo, la verdad que no es la noticia. La noticia es que teníamos un presidente impresentable que usaba el sillón de Rivadavia para otras cosas. La verdad que me parece muy machista también poner a las mujeres en ese lugar tan de mierda. La verdad que a mí no me importa si se acostó con Tamara o no. Lo que quiero saber es si el tipo robó”.