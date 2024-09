Ricardo Alfonsín: "Hay radicales incoherentes con la razón de ser y con la historia de la UCR"

El exembajador en España del gobierno del Frente de Todos también aseguró por qué le dicen que es peronista y se refirió a las denuncias contra Alberto Fernández por violencia de género. "Yo no puedo creer ni en la inocencia ni en la culpabilidad, si todavía la Justicia no está en condiciones de decir ninguna de las dos cosas. ¿Cómo voy a opinar yo sobre eso? Esto, aunque les parezca que no les esté dando una respuesta, es lo que corresponde jurídica y éticamente. Hay que esperar que la Justicia se expida", señaló Alfonsín en el Ciclo de Entrevistas coordinado por Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación y vicerrector de USBA.

—¿Qué opina sobre los cinco diputados radicales que cambiaron su voto y ese apoyo fue fundamental para que Javier Milei pueda convalidar el veto del aumento a los jubilados?

—Nunca había visto esto. Que un diputado que vota un proyecto de ley, cuando vuelve del ejecutivo con veto, se allane al veto, eso yo nunca lo había visto. Pero desde el punto de vista del partido, es un voto incoherente con la razón de ser histórica de la Unión Cívica Radical. Hay radicales que son incoherentes con la razón de ser y con la historia de la UCR. Pero no me sorprende demasiado porque hace rato que vienen ocurriendo cosas como éstas desde el año 2015.



—En su momento fue muy crítico con la postura del radicalismo junto a Mauricio Macri. ¿Qué le pasa ahora, cuando ve a un sector del partido junto a Milei?

—Eso también hizo que me decidiera a salir. La decisión ya estaba tomada, y les dije que si el partido no cambiaba, renunciaba. Pero no fue fácil tomar una decisión así, yo estoy muy ligado biográficamente a la Unión Cívica Radical. Cuesta mucho tomar una decisión de esta envergadura. Seguramente, que les costó mucho menos a los dirigentes que llevaron al partido a esta situación. Por eso, me pregunté en un momento: ¿está bien que agote mi queja en el partido? ¿Que solo haga algo para que el partido cambie o toca hacer algo más, sobre todo ahora que veo que incluso se desplaza hacia posiciones de ultraderecha? Si pudieran arreglar, lo harían en muchas provincias, no sólo irían con el PRO sino también con la Libertad Avanza. La libertad de acción tiene límites. Yo quiero participar en el debate público electoral, quiero participar en la competencia electoral porque es una manera de participar en el debate público. Y para poder hacer esto tengo que desafiliarme del partido, porque sino colocaría a mis correligionarios en la incómoda situación, porque los conozco, de tener que sancionarme. Ahora, con mucha más tranquilidad, voy a poder trabajar para demostrarles a los que nos han llevado a esta situación, que la gente nos va a acompañar cuando nos escuche defender las ideas de Yrigoyen, de Arturo Illia, de Alfonsín, de Larralde, de Lebensohn. Ese espacio debería haber ocupado el radicalismo y sin embargo claudicó.

—¿Cuál es su pensamiento frente al liderazgo que está teniendo Martín Lousteau en un sector del radicalismo?

—Yo no hago juicios en función de lo que ocurre en los últimos tres meses, sino que juzgo lo que ocurrió con el radicalismo y las responsabilidades de los dirigentes desde hace diez años. Yo creo que el partido se debe un debate acerca de si aquel acuerdo entre el PRO y la Unión Cívica Radical fue bueno para el país. Primero, debatir qué es lo más importante, y después para la Unión Cívica Radical. No he logrado que se dé ese debate. ¿Y saben por qué no se da? Porque la conclusión sería, si es honesto, que no fue bueno ni para el país ni para el partido. Le voy a dar algunos datos. Los indicadores socioeconómicos existentes al final del gobierno de Macri eran infinitamente peores que los indicadores económicos y sociales existentes al comienzo del gobierno de Macri. Sin guerra, sin pandemia y sin sequías. Además, dejó una deuda que quizás es la peor herencia para los argentinos, la que más complica la solución de los otros problemas por la forma en la que fue pactada esta deuda, por la calidad del acreedor y por los condicionamientos que pone el Fondo Monetario Internacional a los deudores. Por otro lado, desde el punto de vista partidario fue muy malo. Nos alejó de las representaciones naturales de la UCR y las representaciones históricas. Para que se den una idea, desde el año 2011 la Unión Cívica Radical no tiene un candidato a Presidente. Más allá de las PASO, no tiene candidato a presidente. En las PASO del 2011 yo saqué el 12,60% de los votos, o sea casi 3 millones de personas. Con el padrón de hoy serían algo más de 3 millones de sufragios. Me acuerdo que Rodolfo Terragno escribió un artículo en Clarín que se llamaba ‘Un punto de inflexión en la Unión Cívica Radical’, porque decía que esa elección marcaba el comienzo de una reputación en el partido. Luego, en la elección posterior a la que yo fui candidato, el partido arregló con el PRO. Tuvo un programa muy poco radical desde el punto de vista de lo que es central en el partido, y allí sacamos el 2% de los votos. Se perdieron de una elección a otra más de 2 millones de votantes. Bueno, eso demuestra que no fue bueno tampoco para el partido.



—No respondió sobre Losteau. ¿Qué piensa al respecto?

—Ahora voy a lo de Martín. Desde hace tres meses parece que tiene alguna mirada más crítica acerca de lo que ocurre con este radicalismo. Aunque no es referencia a lo que ocurrió antes, a lo que ocurrió en el anterior gobierno y a lo que ocurrió en la gestión de Cambiemos. De todas maneras yo celebro que él plantee estas discusiones, pero está evidentemente en minoría. Yo hace diez años que estoy pidiéndole al partido que revise su política de alianzas, sus posiciones frente a la agenda pública, y la verdad que jamás (tampoco tienen por qué hacerlo si no quieren) me han concedido la posibilidad de participar en un debate para analizar si la UCR hizo radicalismo o hizo cualquier otra cosa desde el año 2015 hasta la fecha. Por eso renuncié al partido.

—¿El radicalismo está más cerca de Lousteau o de Rodrigo de Loredo?



—A ver, no es Martín Lousteau o Rodrigo de Loredo, no es una cuestión personal. Sí hay un par de cuestiones. Cualquiera de las cosas que han pasado, las posiciones del partido durante estos nueve años, nos permiten presumir que va a haber cambios. Yo pienso que se pueden generar conflictos internos muy difíciles de resolver en la UCR, pero bueno, yo ya no pertenezco al partido, veremos cómo resuelven las contradicciones que tienen los correligionarios que nos llevaron a esta situación.

—¿Hay radicales que lo defraudaron?

—Yo creo que se quedaron sin respuesta política los que han dejado de ser radicales. Si me dicen que son peronistas, que dejen de ser radicales. El que ha dejado de ser radical, o los que han dejado de ser radicales, son los que han venido conduciendo al partido en los últimos diez años, se han adueñado del radicalismo y han hecho con él lo que se les ocurre. Si hubiera vivido en esta época Raúl Alfonsín, seguramente no lo hubieran podido hacer, que no tiene nada que ver con la Unión Cívica Radical. Además, los propios radicales cuando conversan conmigo en privado me dicen: “Sí, tenés razón, pero bueno, ¿qué querés que hagamos? No teníamos alternativas”. Sí que había alternativas: no hubieran roto el Frente Amplio UNEN, que había hecho una elección extraordinaria en el año 2013, una elección tan buena que nos permitía a nosotros presuponer que se podía reemplazar al peronismo con concepciones progresistas y no por derecha, como terminó ocurriendo.