VUELA  ALTO BIEN ALTO QUERIDO ALBERTO “QUITO” MATZKIN

Lo conocí a Quito un día en que necesitaba varias cosas para mi casa, y andaba en búsqueda de precios que se adaptaran a mi bolsillo.

Allá por el año 1982, la plata no sobraba mucho, pero algo se podía hacer, al menos ilusionarnos con cubrir las necesidades de la casa-

Es que por eso recorrí varios negocios de artículos del hogar y llegué al Imponente EL REY DEL FRIO, en búsqueda de poder hacer números y proyectarme en la adquisición de lo que necesitaba. Me atendió un empleado y me decía precios de una y otra cosa, pero no llegaba ni en sueños. Me iba desilusionado por mis pocas monedas, pero al casi salir del negocio una voz me para y me dice: “¿que andas necesitando?” lo mire sonreí y le respondí “de todo” , me tomo de un brazo y me dijo.. ¿está aquí lo que necesitas? Si respondí. Entonces llévatelo me dijo, me reí creyendo que me estaba cargando, pero no.

No lo conocía personalmente, sólo de nombre, el confió en mi sin conocerme, me fio una heladera y una cocina a gas. Esa tarde llegaron a mi casa, los elementos que me vendía QUITO sin conocerme, sin garante y sin dinero.

Pasaron algunos años él fue mi cliente y para mí era un honor tenerlo de en mi negocio. También pasaron los años y regreso a Concordia luego de su paso por Bs As. Y le pregunte una noche de café ¿QUITO porque me fiaste sin conocerme y sin saber si te pagaría, sólo me respondió “¿y porque no me pagarías vos?”

Tuve la oportunidad de agradecerle en vida lo que él hizo por mi “CONFIAR cuando yo lo necesité” imposible jugarle en contra.

No fuimos amigos íntimos, pero si nos respetábamos y sentíamos que nos unía una sincera amistad, simple de dos hombres con códigos de lealtad, la última vez que tuve la suerte de charlar con el fue hace pocos días en un Banco y charlamos de viejas cosas nuestras, andaba con su hijo.

Podría contar mil anécdotas más, pero mi deseo hoy es que descanses en PAZ, VUELES ALTO y que disfrutes de tus amigos en ese largo viaje.

“Gracias” MUCHAS GRACIAS ALBERTO QUITO MAZKIN, POR SER CULTOR DE LA AMISTAD, DE LA CONFIANZA, DE LA PALABRA Y ENSEÑARME QUE EN LA VIDA SIEMPRE HAY QUE SER AGRADECIDO.