¿Desidia? ¿Ignorancia? ¿Hipocresía? ¿Qué me importa? ¿El no te metas? Cuál es la que va?

Hoy los argentinos nos hemos vuelto protestones, rezongones, inconformistas, pero no hacemos nada por lo que nos toca vivir a diario en cualquier tema que toquemos o analicemos. Dicen que el pueblo tiene el gobierno que se merece.

Basta con analizar lo que esta sucediendo en algunos lugares del país hoy: por Decreto se van a privatizar las represas hidroeléctricas de algunas provincias ¿el pueblo y los dirigentes de dichas provincias que están haciendo en defensa de sus propios intereses?

Muchos gremios se preocupan de la boca para afuera por los jubilados, pero en la realidad nunca lo hicieron, durante los últimos gobiernos peronistas, -(los jubilados)- cobraron miserables monedas y sus obras sociales no les daban las atenciones que necesitaban y/o tuvieron que hacer juicios para cobrar lo que les correspondía por Ley. Muchos jubilados aún andan penando por el juicio que no sale.

Los dirigentes (de todos los colores políticos) vivieron desde hace más de 40 años en la lujuria tropical mientras el pueblo, cada vez se transformaba en más pobre, viviendo en un país muy rico en todo, menos en calidad humana y social.

La única arma pacifica que tenían los argentinos la utilizaron tarde, por cansancio o por hartazgo, pero la usaron, que fue el voto en las urnas. Los falsos dirigentes que decían defender los intereses de los que menos tienen no escucharon el clamor popular y vino lo que vino, para bien o para mal, eso aún no lo sabemos muy bien.

Ya está en marcha lo nuevo y el pueblo permite que lo sigan maltratando con gritos y descalificaciones tal vez acostumbrado a eso.

En la ciudad de Concordia hace algunos años se vendió o canjeo un terreno que era de una Biblioteca Popular, administrada por una comisión, (o seuda). Había un Concejo Asesor Protector del Patrimonio que se opuso, pero anda podía hacerse desde ese lugar, porque, era una transacción privada, hubo manos y monjes negros que abalaron la venta seguramente por mezquinos intereses. El Concordiense no dijo ni MUUUUU, miro pasar el tema en silencio.

Hoy sale a la luz la venta de un edificio que es Patrimonio, pero su propietario (es o era) la Mutual de Músicos, y algunas voces salen a decir su opinión, pero talvez ya es tarde, porque los verdaderos interesados de esa Mutual y su Patrimonio, no actuó como correspondía en tiempo y forma. Hoy salen los opinologos que no apoyaron ni les intereso en su momento, talvez porque los interesados no hicieron nada, o se murieron, o por mezquindad que a la larga resulta cara. Nos basamos en la cantidad de músicos que hay en la ciudad y su zona de influencia.

Hace algunos meses hubo elecciones para elegir los gobernantes, algunos ganaron otros perdieron. Pero resulta ser que los que participaron de las internas como candidatos, de sus partidos y que perdieron, se fueron para otro lado o mandaron a votar en contra.

Hoy resulta que esos que mandaron a votar en contra y que perdieron por un voto o por mil (es lo mismo perdieron), hoy se suman a los reclamos del pueblo empobrecido o que reclama por mejor salario y otros temas. Como si no fueran parte responsable de lo que está ocurriendo.

Ayer los seudos dirigentes rikos se desvivían por mostrase ostentosos y lujuriosos gastando el dinero del pueblo, y nadie decía nada, al contrario se divertían comentando las festicholas. Hoy si ven a un funcionario del gobierno tomando un café salen las fotos escrachándolo por gastar dinero en un boliche.

Es ¿Desidia? ¿Ignorancia? ¿Hipocresía? ¿Qué me importa? ¿El no te metas? ¿Cuál de estas es la que va?