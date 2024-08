"Profundo asco”: Martín Guzmán fue tajante con Alberto Fernández tras la denuncia por violencia de género

Me genera un profundo asco”, fue el lapidario análisis del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando fue consultado en un programa radial por la denuncia reciente que formuló Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández