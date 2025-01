Y los piqueteros de ayer donde están que no se los ve ni bajo el agua ???

Esto que ocurre, (en Concordia), se sabía con mucho tiempo de antelación, ya en noviembre y en diciembre los pequeños picos de elevadas temperaturas anunciaron lo que se vendría y que los que aún tienen sentido común anunciaban. Y sin tener en cuenta los anuncios de los meteorólogos.

Mienten a sabiendas, mejor dicho, por soberbios e inoperantes que son, “El Roca” no tiene nada que ver con el problema y le tiran M…. a la gestión anterior.

Lo sabe ByN (sin saber nada del tema) que haber apagado la Planta fue un grave error, no hay hoy presión. Hoy retorno algo de agua a algunos sectores de la ciudad, pero en muchos otros pasaran varios días para que se normalice el suministro de este vital elemento.

A esta inoperancia, de malos funcionarios, hay que agregarle que mucha gente está mal conectada a la red de agua, lo sabe el EDOS, también se sabe que muchos derrochan ya sea porque les importa un comino la solidaridad, la posesión de paletines y las altas temperaturas.

Los ánimos se están caldeando, pero no sólo por la falta de agua, sino porque el municipio, la provincia y la nación “HACEN AGUA POR TODOS LADOS” (dice el dicho popular) porque una cosa es hablar sabiendo y otra opinar criticando desde un escritorio sin saber la realidad de los por qué.

Hoy nos gobiernan los soberbios e insensibles, con falta total de sentido común y solidaridad.

Es indudable que los piqueteros de ayer no están, ¿dónde se fueron, los del Polo Obrero, los de MTR, los comunistas, los radicales, los del PRO, los del MID, los socialistas, los de Graboi, los etc etc ? ¿no hay quien les pague para que hagan piquetes con el dinero de los contribuyentes?

Nadie reclama, no hay cortes de calles ni de rutas, sólo se escucha el reclamo de algunos torpes en forma individual, porque, además de no reclamar los piqueteros NO HAY OPOSICION, que va haber, si dejaron el país destruido y son parte de la culpa de lo que pasa hoy.

La salud educación, obras públicas, etc. todo estaba mal, pero vinieron los castos y puros a luchar contra “la casta” y embarraron más la cancha.

Si ByN averigua como es la cosa, ¿porque no lo hace alguno de los cuatro funcionarios del EDOS?, ..ahhh claro.. están dos de vacaciones veraneando, pero el problema es de los que no tienen agua. Los vacacioneros del EDOS siguen riéndose y cobrando sus bonitos y suculentos suelditos.

A ByN le caben varias preguntas sin resolver: 1) los genios que manejan el EDOS previeron la bajante del Río Uruguay para la instalación de bombas más en lo profundo para que provean el agua a la Planta? 2) Estos funcionetas de turno ¿pensaron que este verano seria como el del año pasado con el fenómeno DEL NIÑO que fue lluvioso y lo sacaron regalado al verano? 3) cuando tomaran medidas en serio con los que derrochan el agua? 4) cuando le cortaran el agua a los que NO PAGAN? 5) ¿Cuándo dejaran de aumentarle a los buenos contribuyentes?

Fuente: ByN