Ricardo Quintela: "No firmamos ningún pacto con Milei, Roma no paga traidores”

Además, afirmó que el peronismo no tiene que excluir a Cristina Fernández de Kirchner, y que ella misma les pidió que saquen “el bastón de mando de la mochila” para reconstruir el “movimiento dormido”. “El objetivo del peronismo es la toma del poder para producir las transformaciones que necesita nuestro país”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo Quintela es gobernador de La Rioja, electo en 2019 y reelecto en 2023, con mandato hasta 2027. Previamente se desempeñó en su provincia como diputado provincial por el departamento de la Ciudad Capital, intendente de la Capital, diputado nacional, secretario de Asuntos del Interior en 1999 y subsecretario de Juventud en 1987.

¿Tenemos presidente del Partido Justicialista ya?

No. Ante la renuncia del presidente, asume la vicepresidenta primera, que es Cristina Álvarez Rodríguez. Es una excelente compañera y creo que va a llevar adelante el proceso electoral de forma intachable.

¿Cuál va a ser su papel?

Estoy trabajando con un grupo de compañeros de todas las provincias para conformar una propuesta que sea netamente federal y que estén todas las provincias y la Capital representadas de manera equitativa. Queremos que la visión del interior se vea reflejada en la conducción del movimiento, y no únicamente la mirada de los problemas del AMBA. Generalmente se piensa en función del AMBA y no en función de la República Argentina.

Vi la foto suya con Kicillof una semana después de que Macri reasumió la presidencia del PRO. Lo interpreto como un proceso lógico de reorganización de las dos coaliciones que gobernaron a la Argentina en los últimos 20 años. ¿Cómo se imagina esa reorganización?

Nosotros somos un movimiento añejo. Los partidos nuevos han trascendido de la Unión Cívica Radical, como el PRO, que tiene su campo de acción en la Capital Federal. Generalmente, en todas las provincias, está la UCR, que es el partido más importante. El PRO es algo nuevo que usó la UCR para llegar al poder, y la asunción de Martin Lousteau le da al partido un sentido más popular.

En similitud con el peronismo, la UCR tuvo encarcelamientos, golpes de estado, persecuciones, proscripciones; somos primos y adversarios a la vez, pero somos primos.

Alejandro Gomel: ¿Esta reconstrucción del peronismo tiene que ser superadora del kirchnerismo o con Cristina Fernández de Kirchner?

El peronismo no tiene que excluir a nadie, al contrario, tiene que convocar a todos los sectores, como a los movimientos sociales y a la CGT. El kirchnerismo no existe, existe como una expresión del peronismo que no abarca todo. El peronismo nos incluye a todos, es el movimiento y lo importante es el peronismo.





"El peronismo no tiene que excluir a nadie, al contrario, tiene que convocar a todos los sectores", afirmó Quintela.

Hay muchos peronistas que no pertenecen a sectores como La Cámpora. Algunos transitan más a la izquierda o más a la derecha, pero hay límites que no podemos pasar: el objetivo del peronismo es la toma del poder para producir las transformaciones que necesita nuestro país.

AG: ¿La conducción entonces tiene que pasar por los gobernadores?



No necesariamente. Tiene que pasar por una mesa donde estén contempladas todas las provincias y todos los sectores del movimiento nacional. Tengo entendido que son más de 120 cargos, lo que es suficiente para que estemos todos representados, incluido el sector kirchnerista.

Cristina está por encima de todo esto, y fue la que nos pidió a todos que asumiéramos la responsabilidad de sacar el bastón de mando de la mochila para salir a reconstruir este movimiento que está un poco dormido. Hay que despertarlo y ponerlo en marcha, después de hacer una autocrítica profunda, que se está haciendo todavía. estamos visualizando los errores para no volver a cometerlos.

El objetivo es producir una transformación importante en la Argentina que incluya a los casi 50 millones y que no los excluya. El proyecto que se está aplicando es excluyente: la mayoría de los argentinos no van a tener acceso a servicios esenciales como el agua, la energía, la conectividad y el transporte público.



Elizabeth Peger: ¿Cuál es su posición respecto a los gobernadores del PJ que últimamente se han acercado y acompañado algunas de las iniciativas de Javier Milei?

Yo soy respetuoso de la decisión que tomaron los gobernadores, porque cada uno tiene su realidad y no quiero cuestionarlos. Tampoco voy a permitir que cuestionen nuestras decisiones, como la de no ir al Pacto. No firmamos ningún pacto con Milei, y Roma no paga traidores.

Estamos planteando un esquema absolutamente diferente al de Milei. Somos antagónicos y estamos a 180° de su proyecto. Nosotros somos capitalistas, pero sostenemos que tiene que haber un mercado fuerte junto a un Estado fuerte que lo estimule pero también tenga la capacidad de controlarlo. La avaricia del mercado hace que traten de maximizar sus utilidades sin importar a costa de que. El Estado debe regular que la actividad no sea a costa del pueblo argentino, sino que sea a costa de una mayor producción.



Se da la paradoja que la mayoría de las empresas proveedoras de bienes o servicios, con la mitad de lo que proveyeron el año pasado, ganaron el doble. Eso quiere decir que el incremento que hubo respecto de la desregulación fue fenomenal para las empresas.

EP: ¿La provincia de La Rioja se va a adherir al RIGI una vez implementado?

No, la provincia no va a adherir al RIGI. El RIGI es una política extractivista únicamente. Son inversiones que vienen acá y tiene ventajas considerables con respecto a todo el esquema industrial, empresarial y proveedor de servicios. Además, no tienen ningún compromiso de ocupar argentinos en los puestos de trabajo, de trabajar con empresas argentinas para que presten servicio o con los equipamientos que puedan proveer.



Lo único que pagan es un 25% de Ganancias. Nuestros empresarios pagan un 35%, pagan IVA, impuesto PAÍS, a las exportaciones, al cheque. Tienen una ventaja fundamental: vienen, se llevan todas tus riquezas y no te dejan nada.

Claudio Mardones: Desde la Casa Rosada, las críticas están cada vez más concentradas en el Chacho, en la circulación de los bonos de circulación de deuda. ¿Los trabajadores estatales van a cobrar con bonos o solamente en pesos?

La legislatura me autorizó a emitir un monto determinado de bonos y a cubrir hasta un 30% del salario de los trabajadores. Tomamos la decisión de pagar los salarios en pesos moneda nacional, y se le va a adicionar un bono de cancelación de deuda de 50.000 pesos a cada trabajador precarizado o de planta. Sabemos que tenemos casi 400 comercios adheridos al bono, prácticamente toda la Cámara Comercial. La intención del bono fue tratar de atenuar la pérdida del poder adquisitivo del salario.



CM: ¿Recibió algún invitado del massismo en el acto de la nueva Constitución en La Rioja? ¿Qué lugar le da al massimo en la reorganización del PJ?

Vinieron tres o cuatro diputados nacionales, de un total de 36 diputados y 15 senadores. Vinieron dirigentes autoconvocados de todas las provincias para apoyar la Constitución, lo que nos llena de satisfacción. Creemos que la Constitución es de vanguardia y reconoce derechos. También incluye la Renta Básica Universal y reconoce servicios que son derechos humanos, como el derecho al agua, a la conectividad y a la energía.

Siendo un riojano, ¿qué paralelismo puede hacer entre el menemismo y Milei?

La época de Carlos Menem se puede justificar porque venía de una ola privatizadora y del Consenso de Washington. Yo no lo justifico.



En el primer periodo, corto con la inflación con el 1 a 1, pero para mantener ese 1 a 1 hubo que tener una privatización de todas las empresas del Estado. Las empresas del Estado deben garantizar una prestación eficiente del servicio y deben estar al servicio de los ciudadanos, no de las empresas.

Creemos que el Estado debe rediscutir el rol de sus empresas en la prestación de los servicios. En La Rioja tenemos una de las últimas empresas de transporte público de pasajeros. En 2020, nos pedían 32 millones en subsidio, entonces tomamos la decisión de comprar una empresa y 130 colectivos 0 km. Aportamos 40 millones de pesos mensuales y tenemos pérdidas, pero estamos prestando un servicio de excelente calidad con boleto estudiantil en los cuatro niveles.

Lo que busca el Estado no es la resta financiera, como el privado. El Estado busca la renta social, es decir, que la mayor cantidad de los ciudadanos posibles pueda acceder a los servicios esenciales. Sino, los únicos que pueden acceder a esa calidad de vida son los sectores medio o pudientes. Por eso nosotros congelamos la tarifa al precio de diciembre del año pasado. No hemos puesto ninguno de los aumentos del presidente Milei, y tenemos el transporte más bajo del país, a $270.



La Rioja fue la cuna del menemismo y hoy es la cuna de lo opuesto, del Estado presente.

Nuestra línea de pensamiento apoya al sector privado. Si creemos que tenemos que tener la capacidad, como Estado, de evitar la voracidad del mercado. Tenemos que estimular y ayudar al mercado pero dentro de los límites normales.

