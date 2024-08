Con otro guiño a Villarruel, Macri objetó la postulación de Ariel Lijo en la Corte Suprema

efiniciones para ampliar el Máximo Tribunal, Macri dio a conocer su postura en un reportaje que brindó en TN.

En diálogo con Jonatan Viale, el titular del PRO dijo que considera "un error" la posible llegada de juez federal a la Corte Suprema, y también aclaró que le transmitió su parecer al presidente Javier Milei.

“Nominar a alguien que genera un debate enorme es una decisión que no entiendo”, sostuvo el expresidente. "Le dije a Javier [Milei] que no estaba de acuerdo, me parece que es un error", insistió.

En ese sentido, Macri puso sobre la mesa otra diferencia con Milei: la Justicia a su entender es el factor definitivo para restablecer al país en la senda del progreso, una definición que choca con la visión del jefe de Estado, más centrada en la macroeconomía.

"Lo más importante a restablecer en la Argentina, que es la fuerza que dinamiza a un país al progreso, es la confianza. La economía estable, sin inflación, sin déficit fiscal, es una pata. Pero lo más importante es la Justicia”, propuso Macri.

Además, se usó como ejemplo y sostuvo que propuso en la Corte Suprema "a dos personas, que gustaban más o menos, pero que hubo debate", en referencia a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

En otra entrevista que brindó luego del acto en La Boca donde relanzó el PRO, con ausencias como las de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, develó parte de la charla que tuvo con Milei por Lijo. “Mi planteo con Milei fue ese. Hablar con la verdad y que nadie se enoje. Yo le dije todo lo que pienso. Le comenté que no me gusta Lijo y me contestó que es una decisión. Él cree que va a hacer un cambio, pero yo le respondí que necesitamos recuperar la confianza”, sostuvo en LN+. El pliego del juez fue rechazado, hasta el momento, por 33 impugnaciones.

"El Presidente nos ha propuesto una fusión, pero le expresé que en este siglo nadie se casa antes de convivir", fueron las palabras de Macri en Arena Estudio, la sede del barrio porteño de La Boca donde reunió a una gran cantidad de adeptos para relanzar el espacio que creó hace 20 años.

Posteriormente se explayó en el mismo plano: “Por eso creo que hay que empezar a trabajar junto de abajo. En áreas y organismos descentralizados. Coordinemos la labor en diputados. Este año fue un infierno, cayeron los proyectos y tuvieron que caer nuestros diputados para tratar de arreglar y ver cómo se hacía. Hagamos estrategias conjuntas”.

Parte de su alocución, además de reclamar el apoyo a Milei para seguir por lo que considera la senda de la libertad, también estuvo dirigida al entorno presidencial, custodiado con celo por Karina Milei y Santiago Caputo, su asesor estrella. "Milei tiene claridad, pero hay una debilidad en la capacidad de implementarlas. Los cambios necesitan una reingeniería. Los argentinos quieren cambios y más rápido", sostuvo primero, para rematar: "Lo que pudimos ayudar a Milei fue a pesar de su entorno".

