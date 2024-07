El evento está programado para este “martes, 16 de julio a las 20 horas con modalidad Virtual”, según se informó.

No fueron pocos los militantes peronistas que tomaron con sorna la actividad. “Tienen un espacio tremendo en la sede partidaria y deciden hacerlo en forma virtual. ¿Será que tienen mucho frío y por eso lo organizan por zoom? ¿Esta es la nueva forma de hacer política? ¿Qué sabe Ordunita sobre pobreza e indigencia si comenzó a venir a Concordia hace unos pocos meses?”, expresaron.

Mas allá de las críticas, la actividad se enmarca en un momento de angustia por amplios sectores de concordienses que la pelean día a día para llevar un plato de comida a sus hogares. Pareciera que esta actividad en sí guarda la miope visión de un “progresismo” que dista mucho de los postulados del peronismo. Se detiene en diagnósticos que ya todo lo sabemos y que los humildes lo sufren en carne propia. ¿No sería mejor la acción? ¿No sería mejor planear organizarse y estrechar lazos con los trabajadores y desocupados? ¿No sería mejor organizar encuentros cara a cara como siempre fue en el peronismo? Los cambios no se producen por las redes, que, si bien son importantes, no pueden suplir el intercambio presencial y personal. Somos un movimiento, no un club de señores de culos sentados.