"El Barco Argentino", casi, casi hundido, pero sus excapitanes están salvados de por vida.

Así es la comparación de mi Madrina, de lo que sucedió y sucede en Argentina, con sus dirigentes y su pueblo. Dirigentes K, riKos; los que dejaron más del 40 % de pobres, sin tener a ciencia cierta la cantidad de indigentes o debajo de la pobreza.

Los capitanes, que, se salvaron, (económicamente hablando), no dicen nada de nada, no hay mea culpa, no hay autocritica; sólo aparecen las segundas líneas de militantes que nadie conoce o son voceros de los que siguen escondidos arriba del "YATE" que los rescato del “Titanic Argentino”.

Muchos siguen poniendo palos, pozos (como los de las rutas de E. Ríos), piedras y demás inconvenientes al nuevo gobierno en el camino para tratar que sus seguidores (aduladores, morraleros y demás) sigan defendiendo lo indefendible.

También dice mi Madrina que este gobierno no va por buen camino, ha copiado lo peor de los anteriores gobiernos; la agresión gratuita y desprolija del presidente Milei. Expresiones que sólo les agrada a los jóvenes rebeldes que lo votaron, sin medir consecuencias. Sólo le interesaba (a los votantes de Milei) que los “vividores del Estado”, “falsos dirigentes”, dejaran de ser la verdadera CASTA que se burlaba de los pobres en nombre del peronismo.

Hoy vemos que de a poco se va corriendo el telón y aparece lo que todos sabían, pero nadie se animaba a denunciar por las represalias que podrían venir LA CORRUPCION. Conocidos y famosos fueron “los carpetazos” y aprietes a quienes "molestaban". Este gobierno en eso se asemeja mucho también.

Muchos quieren de verdad el cambio, pero este no llega, “la famosa casta” cambia algunos nombres, pero otros siguen prendidos como abrojo al pantalón del funcionario de turno.