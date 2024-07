Propietaria del nombre y dominio .presidente y Apoderada del partido LA

LIBERTAD AVANZA DISTRITO ENTRE RIOS.

ME PRESENTO ANTE V.E.EN REPRESENTACION DEL PARTIDO DISTRITAL LA

LIBERTAD AVANZA COMO DUEÑA DEL NOMBRE, CONFORME AL ARTICULO 19

LEY 23298 ,ACORDADA 35/2015 de la C.S.J.N..

LEY DE MARCAS Y DESIGNACIONES( ley N°22362)

1)La marca tiene protección legal por 10 años.

2) Derecho exclusivo del titular de la marca, se prohíbe que terceros usen marcas

iguales o parecidas que ocasionen confusión.

3) Acción legal . La ley permite que el titular de la marca registrada iniciar acciones

legales contra quienes infrinjan sus derechos, incluyendo medidas cautelares,

demandas por daños y perjuicios y acciones penales en caso de falsificación,

incluso a su señoría.

4)OPOSICION Y NULIDAD. La ley establece, procedimiento para oponerme al

registro de una marca y pedir Nulidad de mi marca al ser usada para una junta

electoral.

5)URSUPACION DE MARCAS. La ley considera un delito la URSUPACION de marca

registrada, y se puede imponer a los infractores , incluyendo multas y penas de

prisión.

La disputa entre Javier Milei y Carina IVASCOV viene desde antes sea candidato ,

Ambos somos figuras prominentes en la política Argentina con fuertes

inclinaciones Libertarias. El conflicto es legal y con relaciones públicas,

destacando que el mandatario tiene muchas denuncias por plagios .

Desde que asume como Presidente Su hermana Karina Milei y Martin Menem junto

a su primo Adrian Menem ( lule) .

Realizan abuso de poder , utilizan permiso de una Alianza caducada el 19 de

noviembre del 2023 y un presidente de un partido Provincial que no aplica la

categoría Nacional autorizando a otros actores a perseguir desde hace 4 meses

aproximadamente atacar con juntas promotoras apropiándose de un nombre

registrado. Dónde los jueces electorales por tener parcialidad al gobierno

permiten violar derechos que están en la ley .

Dónde los jueces de algunas provincias quieren entregar el uso exclusivo a juntas

promotoras de una marca , que permiten y desestiman denuncias penales de

falsificación de adhesiones, o como en el caso de Entre Rios

Deja su Señoría ingresar está junta promotora en veda electoral el día 9 de

Noviembre del 2023.

Infringiendo todas las leyes nombradas.

Dónde estos actores

violaron .La ley de Marcas y designaciones ( Ley N°22362)

La Marca Libertad Avanza esta patentada Nacionalmente e Internacionalmente.

Una ves otorgado tiene VALIDEZ por 10 años no pueden retirarla y mandar a

estudio

Se sufrió DELITO Informático.

El titular de la marca tiene derecho exclusivo del nombre , ningún juez electoral

tiene facultad para robar una propiedad intelectual y entregarla a juntas

promotoras. Si esto sucede deberán enfrentar a la propia justicia.

Como titular se tiene el derecho exclusivo de usarla e impedir que terceros usen

la marca.

La acciones legales permite que como titular realice acciones legales contra

quienes infrinja los derechos adquiridos,

Incluyendo MEDIDAS CAUTELAR que los jueces ignoraron, demandas, por daños y

PERJUICIOS , y acciones penales en caso de falsificación , como sucede en las

juntas presentadas ante los juzgados electorales.

La ley permite la nulidad del uso indebido del nombre sin autorización.

La ley es clara y considera delito la usurpación del nombre y Dominio. Poniendo

sanciones a los infractores , incluyendo multas y pena de Prisión.

La ley de marca y designación, garantiza, protección de derecho de los titular, de

marcas y dominios,

En los delitos informáticos se sufrió difamación , calumnias, son delitos contra el

honor de la titular y de la institución Realizar personería 1067 quien pose el

dominio.

Es deshonrar crear calumnia que puede dar lugar a una acción penal de oficio.

Cometieron el delito de injuria desacreditando o menospreciando a la titular por

no ser parte del estado verbales escritos y de otros medios.

Fake News aunque no especifica las noticia falsas , la difusión intencionadas de

información falsas, puede ser consideradas delito. Que Causó daño, se puede

demandar bajo la figura legales de daño moral y afectación de la imagen pública ,

ya que la marca es personal y tengo derecho a usarla como candidata a

Presidente 2027 o senadores 2025.

El delito informático, INCLUYE acceso indebido a sistema informáticos. La

intercepción de comunicación y distribución de software maliciosos.

Imitación fraudulenta ( art.32 Inc.a) uso de marcas falsificadas.

Código penal Argentino delito informático Art.153 bis.

Art.183 y 184

Art.210 asociación ilícita que cometen delitos informáticos.

Ley 26388delitos informáticos.

A. acceso no autorizado a sistema y datos.

B. Intercepción de comunicación.

C. Daños a sistema o datos informáticos.

D. Fraude Informático.

Ley de protección de datos personales ( Ley 25326)

Manipulación de datos.

Denegación de servicios.

RESPETEN y DEN NULIDAD AL USO DEL NOMBRE LA LIBERTAD AVANZA

LEY DE MARCAS 22363

PROPIEDAD INTELECTUAL LEY 11723

SI NO SE OBTIENE RESPUESTA A NIVEL NACIONAL ACUDIRE A ORGANISMO

INTERNACIONALES COMO LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS ( CIDH)

Exijo la Nulidad del uso de nombre indebido en juntas promotoras. Quedan

debidamente notificados.

Reservó derechos.

Será justicia

Carina M. Ivascov

22395374