Satalia "el Nene Lagraña, padre de la Concejal ocficialista, entonces es un "CLIENTE POLITICO"

La verdad que me sorprendió como un intendente que viene en representación de un Partido histórico, UCR, donde se enarbola la bandera de la Justicia Social, meterse con estos trabajadores, donde no solamente ejercen una contención a las familias carenciadas de los barrios, sino que, también le dan de comer a tantos niños, desde los 45 días y los 4 años.

Agrego Satalia refiriéndose a los despidos de muchos empleados de los CDI “cuando no se tiene una línea de conducta y anda coqueteando con distintos Partidos políticos, la verdad, es que me sorprendió esta actitud del intendente (Azcue) siendo radical de un Partido centenario dejando sin el sustento económico a tantos trabajadores que necesitan para poder vivir, en estos momentos difíciles.

Ante las expresiones de la Concejal Lagraña sobre los empleados despedidos de los CDI, los llamo CLIENTELISMO POLITICOS siendo que el padre, “El NENE” Lagraña, se desempeño durante mucho tiempo en un CDI, expreso Satalia que “la verdad es que me sorprendió lo que expreso la presidenta del bloque oficialista (la Concejal Lagraña) el padre no solamente trabajo para un gobierno peronista, siendo funcionario, sino que también integro la Lista para ser concejal en la candidatura de Ángel Guano, la verdad es que estoy totalmente sorprendido, porque, su padre entonces fue un “cliente político” de un gobierno peronista y hoy lo es de otro color político.

Continuo Satalia sobre el rotar político de Azcue “los otros días escuchando una entrevista al Dr. (Ignacio) Cabrera de LLA, dejó bien aclarado, que no tiene ningún funcionario trabajando en la función municipal ni tiene alianza alguna. También se lo vio al intendente (Azcue) coqueteando con el PRO donde aparece en fotos cuando se inauguró el local partidario, junto al diputado Ritondo, ahora se manifiesta abiertamente Libertario.

Ante la pregunta si lo hace porque es torpe o tiene mala sangre, Satalia expreso “la verdad es que yo creo, como lo dije en la sesión, que es una cuestión netamente electoralista, pero no es en política solamente buscar el voto o buscar el lugar político, creo en la importancia de tener una línea de conducta, porque si el defiende las banderas del radicalismo, tiene que centrarse en defender esas banderas, no puede de un día para el otro andar cambiando; porque LLA y la UCR tienen diferencias abismales, como si fuéramos nosotros juntos el peronismo con la LLA , porque tenemos diferencias muy amplias y muy diferentes, eso es lo que me sorprende de Azcue.

También expresó el Concejal que “ veo a esta nueva camada de integrantes (concejales) del HCD de Concordia, que les falta leer un poco las historias políticas de los diferentes Partidos, sobre todo a los que representan a la UCR y decir, tan abiertamente, hablar de “clientelismo político”, cuando se sabe muy bien que los CDI, no son específicamente lo que ella manifestó, ellos (el oficialismo) a veces no entienden el rol que deben cumplir como Concejales, que es la caja de resonancia de lo que quiere la sociedad e Concordia. Lamentablemente se generan discusiones que no están a la altura de las circunstancias que deberían estar y que necesita la ciudadanía de Concordia, pasa a diario con este “muchachito” (el Concejal Rey), parece que tiene un casete de que lo único que habla es de los 40 años de peronismo en Concordia, y la verdad es que me tiene cansado con eso y todas la veces que siga diciendo eso le voy a contestar, primero porque soy peronista, segundo porque me interiorizo, estudio, leo y tercero no voy a dejar que siga con esa candileja, chicana vulgar, como se lo manifesté en el HCD, que tanto habla del peronismo, le pido que me nombre como representante de la UCR y hoy oficialista, una obra de relevancia que hayan hecho en 17 (diecisiete) meses de gestión; están inaugurando todas las obras que dejo el peronismo, y que se las enumere, puedo enumerarle mucho más. Así que no hable más (Rey) de los cuarenta años del peronismo en Concordia, porque siempre encontrara mi respuesta”

Fuente: ByN