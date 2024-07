Tras varios días de severas críticas por su desempeño, Biden justificó su actuación bajo el argumento de que se encontraba agotado debido a una serie de viajes que realizó antes de participar en el debate del 27 de junio.

"No fui muy listo. Decidí viajar alrededor del mundo un par de veces, poco antes del debate", explicó el presidente de Estados Unidos durante un evento de recaudación de fondos en Virginia, de acuerdo con reportes de medios locales.



"No escuché a mis asesores... y luego casi me quedo dormido en el escenario. No es una excusa sino una explicación", reconoció Biden.



El equipo de campaña de Biden había dicho anteriormente que la fragilidad física del jefe de Estado se debía a un resfriado, aunque nunca abundaron en detalles. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, admitió este 2 de julio que "el presidente no tuvo una gran noche".

Algunos medios norteamericanos como NBC sugirieron que Biden bromeó con su comentario acerca de casi quedarse dormido durante el debate. Sin embargo, la realidad es que desde hace días se ha filtrado a la prensa que hay serias conversaciones en el Partido Demócrata acerca de si es conveniente o no mantener al presidente en la carrera rumbo a la Casa Blanca.

Joe Biden se preparó para el debate en Camp David toda la semana anterior al evento organizado por CNN, de acuerdo con reportes de medios locales. El 27 de junio exactamente tomó un vuelo hacia Atlanta para enfrentarse a Donald Trump.

Antes de esos viajes, el mandatario estadounidense estuvo en Italia para participar en una cumbre del G7 y, antes de eso, estuvo en Francia para conmemorar el Día D de la Segunda Guerra Mundial, que se celebra el 6 de junio.