Caso Loan: Sergio Maldonado cargo contra Patricia Bullrich y la ministra le respondió "Nos vemos en la Justicia"

A raíz de sus dichos, la funcionaria lo denunció en la Justicia.

"¿Recuerdan cuando en el 2017 transmitían las 24 horas en los medios con la Desaparición Forzada de Santiago? Mientras nos iban endeudando e hicieron aparecer el cuerpo cuando ellos quisieron", comenzó diciendo Maldonado a través de un mensaje en su cuenta de la red social "X".

·Con Loan pasa lo mismo, Bullrich sabe dónde está. Aparecerá cuando ellos quieran", agregó acerca del caso del niño de cinco años que permanece desaparecido desde hace casi tres semanas en Corrientes. Sus declaraciones se dieron después de que la ministra de Seguridad viajara a esa provincia para seguir de cerca la investigación y los rastrillajes que realiza la Justicia Federal.

Más tarde, el activista por los Derechos Humanos ratificó sus dichos y volvió a cargar contra la expresidenta del PRO: "Dice que no está haciendo política y no lo hizo en el caso de Santiago. Esto es payasesco, no se pone gente capacitada a buscar, hay gente en las camionetas buscando a la nada misma".

"Van muchos días. Loan es la verdadera víctima. Están distrayendo, está todo contaminado. Esto es algo que duele", lamentó en declaraciones a la señal C5N.

Patricia Bullrich vs Sergio Maldonado 20240701© Proporcionado por Perfil

En ese sentido, acusó a Bullrich de "llevar la discusión hacia otro lugar" debido a las medidas que tomó. "Habla cualquier estupidez y dice cosas totalmente incoherentes. En cualquier otro lado tendría que afrontar un juicio político".

"Debería estar procesada y haber sido llamada a declarar por espionaje cuando me pinchó el teléfono. Cuando pasó lo de Santiago, ella se había ido del país", completó sobre quien también estuvo a cargo del área de Seguridad en la Administración del expresidente Mauricio Macri.

La respuesta de Bullrich a Sergio Maldonado

Luego de sus dichos, la funcionaria del Gobierno de Javier Milei citó la publicación de Maldonado en la mencionada plataforma y escribió: "En la política pueden existir diferencias ideológicas y de proyectos de país, pero nunca, NUNCA, se puede generar tanto daño con una mentira".

"Maldonado, nos vemos en la Justicia", concluyó tajante la ministra, que además adelantó que sigue de cerca los operativos de búsqueda de Loan Peña.

Esta no es la primera vez que Sergio Maldonado y Patricia Bullrich se cruzan duramente. Su hermano Santiago desapareció en agosto de 2017 después de participar de un corte de la ruta 40 que hizo un grupo de la comunidad mapuche, a la altura de la estancia Leleque, en Chubut



El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, cerró los expedientes por la desaparición del artesano de 28 años, que se determinó que murió ahogado en el río Chubut el mismo día de su desaparición, según el fallo. En la resolución, también se había dictado el sobreseimiento total del gendarme Emmanuel Echazú.

Sin embargo, en mayo de este año la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó los sobreseimientos de Echazú y de los otros agentes, Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, por lo que continúan bajo investigación.

La cámara también apartó a Lleral, por lo que ahora el juez a cargo de la causa será Federico Calvete, y ordenó la producción de pruebas pendientes que habían pedido las querellas, entre ellas el hermano de la víctima.

Los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suarez recordaron que la hipótesis inicial de la investigación, la desaparición forzada de Santiago, “ya había quedado desprovista de todo respaldo puesto que encontraba, como principal sustento, un testimonio que no había podido ser refrendado por medio alguno”, pero ello no autorizaba a dar por "concluida la causa, puesto que existían otros interrogantes a despejar".

Desde entonces, Sergio Maldonado siempre criticó la actitud de la ministra por defender la acción de Gendarmería y dijo que nunca se pusieron en el lugar de la familia. “Desde Bullrich para abajo son todos culpables, ella tiene una forma patotera de conducir. Tendría que haber renunciado hace rato", había considerado en su momento.

FP/fl