Otro robo de oro en una minera de Santa Cruz. Es demasiado fácil robar oro en la provincia y estos delitos, nunca se esclarecen

Si bien de poco nos vamos a asombrar los argentinos y menos aún los santacruceños, ante hechos como la de los robos de tesoros en las mineras de Santa Cruz, nos queda la amarga sensación de que a la opinión pública (que somos todos nosotros, incluyendo los medios) “nos toman por boludos”.

Personalmente no les creo absolutamente nada de lo que dicen que ocurrió en el yacimiento Don Nicolás y me inclino a pensar que esto sucede en el marco de una acción perfectamente planificada, ordenada y ejecutada con complicidades internas de la empresa, sin lo cual es imposible que algo así pueda suceder, menos aún en lugares donde se guarda un tesoro o “las muestras de poco valor”, tal la denominación que le han dado desde la minera, al robo de oro en un laboratorio del yacimiento. ¿Es posible que un grupo comando se organice para atacar un yacimiento, sabiendo que solo hay “muestras de poco valor”?

Por mucho menos, los bancos hacen traslados de divisas con empresas de seguridad blindadas, personal armado y custodias de proximidad. Nadie puede creer (al menos yo no lo creo) que una minera pueda acopiar oro y plata en una bóveda de resguardo en un yacimiento alejado, que cualquiera la pueda abrir con una amoladora.

No solo es inaudito, es sencillamente increíble y los empresarios de Don Nicolás, donde robaron el último sábado, como los de Patagonia Gold a quienes les robaron en el 2023 y todo se diluyó en el tiempo, saben que esto “no es normal” y sin embargo, sigue apareciendo el mismo patrón de delito, una y otra vez.

Cualquier banco o financiera, tiene reglas de custodias estrictas y de cumplimiento obligatorio ¿Cómo puede ser que un yacimiento abandone la seguridad en manos de personal de vigilancia privada y los nichos de guarda (bóvedas, cajas, tesoros) sean endebles, fáciles de acceder o de abrir, cuando allí suele haber más riqueza en oro puro que en el propio Banco Central?.

Podríamos inferir que cada tanto se activa una red de complicidades internas en estos yacimientos donde ocurren delitos curiosos ¿Por qué curiosos?, primero porque están planificados de tal manera que los delincuentes llegan al lugar sin ningún control previo que advierta que en pleno campo, se acercan desconocidos.

Hoy la tecnología permite desde control de cámaras satelitales en tiempo real hasta sensores de movimientos de alerta temprana; todos estos robos a las mineras son (gracias a Dios) incruentos.

A pesar de la organización desplegada para entrar en un yacimiento, nadie resulta herido, golpeado o muerto, da la sensación de que les están robando a un amigo y lo que menos quieren es lastimar a alguien; robar el oro le es muy fácil, porque sin duda están en armarios, depósitos estancos sin alarmas, sensores o sistemas de aviso remoto, que le permita a la empresa, a la policía, el/los gerentes y quien sea el responsable del oro allí depositado, saber en tiempo real que se está produciendo el delito.

Una vez producido el robo, la información que gana la calle está plagada de “por qué” y generalmente (sucedió ahora y antes) la empresa no detalla la cantidad de oro robado. En cualquier supermercado, si los ladrones acceden a un depósito de mercadería y se llevan bultos, cajas o pallets inventariados, rápidamente el comerciante sabe qué, cuánto y el valor de lo robado. En las mineras de Santa Cruz, eso no sucede; ¿Será que no funcionan ni siquiera con la organización y control de un supermercado?.

Las mineras tienen seguros, habría que ver cómo se desempeñan las empresas aseguradoras en caso de pérdida, robo y/o extravío del material. La provincia de Santa Cruz parece estar al margen de esta situación. No se conocen sanciones para las operadoras mineras que son fácilmente vulneradas y tampoco cómo son los controles (si los hay) del Estado provincial sobre las riquezas que se extraen de su tierra y se mandan fuera del país.

Nunca se sabe (ni se sabrá) con exactitud cuánto fue lo que han robado y tampoco (al menos hasta ahora) quién lo robó. No se conocen gerentes o personal de esas mineras procesados por la responsabilidad que les cabe, ni sabemos si han sido echados o no de la empresa.

En el año 1985 se produjo un robo a un banco en la ciudad de Rosario. Luego de ventilarse el caso en las noticias, la gerencia del banco denunció que los ladrones se habían llevado 80 mil dólares. Un día después de ese anuncio del banco, los ladrones se comunicaron con medios de Rosario asegurando que ellos habían robado solo 20 mil dólares. Había 60 mil dólares “no reconocidos” por los propios ladrones, que nadie entendía (o sí) cómo se agregaron a la pérdida denunciadas por el banco. Nunca más aplicable el dicho de que “la oportunidad hace al ladrón”.

La provincia under

Hay una Santa Cruz visible, evaluable y que se puede apreciar a simple vista y hay otra oculta. En la primera podemos ejercer críticas o suministrar halagos, con pruebas y constancias a la vista. En la Santa Cruz under podemos hablar haciéndonos interminables preguntas, la mayoría sin respuestas. ¿Por qué desaparecen personas que la policía jamás encuentra y la justicia no investiga? ¿Cómo y por qué no se investigan los delitos cometidos dentro de las mineras?. En los yacimientos se producen muertes por accidentes y otras que no se saben exactamente por qué sucedieron y nunca se ha conocido la resolución del caso, los motivos, los responsables y en muchos casos ni siquiera las causas. ¿Por qué no se resuelven los robos extraños en los yacimientos, hechos que una vez conocidos por la opinión pública, entran en cono de sombras y silencio?.

Ya no solo el/los gobiernos provinciales y la justicia encubren, no controlan ni castigan a las multinacionales que extraen oro y plata en Santa Cruz, por los crímenes ambientales que cometen, la contaminación que dejan y los pasivos ambientales que nunca remedian, sino que también encubren los delitos que se cometen dentro de sus yacimientos, como si estos fueran un territorio independiente, donde no llega la justicia provincial, federal y el Estado está ausente. (Agencia OPI Santa Cruz)