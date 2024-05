Escribir el futuro debería implicar un proyecto en común de las familias, de la escuela, de la iglesia, de los clubes...

Escribir el futuro debería ser la inversión de todos los gobiernos; asegurando a cada habitante los derechos esenciales a tiempo completo, no el mes antes de cada elección, cada dos y cuatro años.

Escribir el futuro en estos tiempos, es garabatear en tinta al agua una idea, un proyecto, un sueño...

No intentarlo, es firmar la peor de las condenas; la condena en la que un puñado de inescrupulosos hacen su jugada perversa, política y de poder para siempre...

En la escuela lo intentamos cinco horas por día, de lunes a viernes y durante ciento noventa días en el año; a nuestras aulas llegan analfabetos de valores, de ejemplos, de referencias...

¿Cómo puede ser que cada cada vez nos cueste más?

¿Cómo puede ser que la tarea docente implique cada día mayores desafíos; hoy no basta con enseñar, también se debe educar en valores?

Escribir el futuro es el camino, pero nos necesitamos juntos.

Haciendo un esfuerzo mayor e involucrándonos de verdad, en el presente de cada estudiante con que nos honra la profesión.

Escribir el futuro implica dejar de prejuzgar y confiar en la mirada, la palabra y los sueños de quien tenemos enfrente.

Escribir el futuro es solidarizarse con quien tenemos al lado; sabemos si el otro tiene lápiz, si el lápiz tiene punta, si la persona puede...

¿Sabemos la historia que atraviesa a cada estudiante, a cada familia, a cada pueblo...?

¿Sabemos realmente que quiere el otro, qué necesita, cuáles son sus urgencias, o simplemente suponemos?

Escribamos el futuro juntos, pero atendamos el presente.

No nos apuremos; no apuremos a nadie, cada persona necesita de la compañía, de la comprensión y de la confianza en su búsqueda, y sobre todo del respeto y la valoración de sus tiempos...

El "pasado pisado" no existe, porque sin esas experiencias y ese valioso tiempo de pruebas, errores y aciertos, el presente y sobre todo el futuro, sería aún más incierto.

AUTOR: Yamil Sebastián Canelo