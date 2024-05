Presidida por la viceintendente y presidente del cuerpo legislativo, Lic. Magdalena Reta de Urquiza y el pleno de los concejales de los bloques Juntos por Entre Ríos, Más para Entre Ríos y La Libertad Avanza.

“Se sancionó la Ordenanza que modifica el C.O.U.T., que busca mantener la situación catastral de aquellos fundos que no sean subdivididos y que el C.O.U.T actualmente por una cuestión meramente normativa ha pasado a considerar como suelo urbano y, a los fines de que se incurra en alguna injusticia al momento de la liquidación de las tasas municipales toda vez que esos inmuebles no han sufrido ninguna modificación fáctica, en la normativa no se da correlato con la práctica. Ahora, una vez que los propietarios de estos inmuebles tomen la determinación de subdividir, lotearlos, o proceder a constituir las respectivas manzanas, si será plenamente operativa la previsión del C.O.U.T”. En los últimos meses vecinos de la ciudad vinieron a realizar sus respectivos reclamos ya que estos inmuebles por el cambio de la normativa estaban tributando la tasa inmobiliaria e impuesto provincial por una suma muy superior a la que pagaban hasta entonces cuando no hubo ninguna modificación en esos terrenos, explicó y fundamentó Sastre.

En primera instancia sobre los diez expedientes de Asuntos Entrados remitidos por el Departamento Ejecutivo, nueve fueron remitidos al Concejo en Comisión y uno a la Comisión de Asuntos Generales. Aprobado por unanimidad

Sobre cinco expedientes de Particulares y Otros Organismos, tres fueron remitidos a la Comisión de Servicios Públicos, uno al Concejo en Comisión y uno al Concejo de Gobierno Hacienda y Producción. Aprobado por unanimidad

Sobre cuatro expedientes de los Señores Concejales, dos fueron remitidos a la Comisión de Cultura, Deporte y Educación, uno a la Comisión de Gobierno Hacienda y Producción. En tanto el expediente de la Concejal Lagraña tuvo tratamiento sobre tablas. Aprobado por unanimidad.

Sobre los expedientes de Despachos de Comisión, el expediente 27.977-P fue remitido nuevamente a la Comisión de Obras Públicas y Tierras, el resto a la Orden del Día de la próxima sesión. Aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DÍA

El cuerpo deliberante dio tratamiento a catorce expedientes, de esta manera, resuelven:

Despacho de la Comisión de Obras Públicas y Tierras (Sastre, Ovelar y Rey), el Concejo Deliberante sanciona la siguiente Ordenanza que modifica el C.O.U.T.. “Donde dispone que los inmuebles que hayan sido incorporados a la planta urbana como consecuencia de la Ordenanza N°38.104 de 2023, del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) hasta tanto no se produzca sus loteos, subdivisión o amanzanamiento tributarán de acuerdo a la condición catastral otorgada por la Ordenanza N° 32.692 de 2004”. Fue aprobado por unanimidad.

Despacho del Concejo en Comisión (Godoy, Lagraña y Rey), el Concejo Deliberante sanciona la siguiente Ordenanza, “incorpórese en la Ordenanza 37.157 el siguiente artículo 5°: facultando al D.E.M pueda disponer del dorso de las boletas de la Tasa General Inmobiliaria para publicar los servicios que desarrolla a partir de la recaudación de dicha tasa o promoción de concientización social”. Aprobado por unanimidad.

Despacho del Concejo en Comisión, el Concejo Deliberante sanciona la siguiente Ordenanza, “adherir en todos sus términos a la Ley Provincial N° 10.933 de Energía Eléctrica Sostenible; facultar al D.E.M. a tomar las medidas necesarias para la efectiva aplicación e implementación de la Ley”. Aprobado por unanimidad.

Despacho de la Comisión de Cultura, Deporte y Educación, aprobar Proyecto de Resolución (Ovelar, Godoy, Fuscado y Rey) “Declarando de Interés Municipal el evento del año 2024, organizado por la Agrupación de Tango, Viejo Portón a realizarse el próximo 8 de junio, en la mutual de los municipales”. Proyecto de Resolución (Satalía Méndez, Villalba, Fuscado, Ovelar, Del Boca y Sastre), “Declarando de Interés Municipal la 6ta. Edición del Concurso de danzas E.M. del Instituto de Evangelina Meca, a realizarse el 15 y 16 de junio en el C.C.C.”. Aprobado por unanimidad.

Sobre Tablas

Fue sancionado el Proyecto de Ordenanza (Fuscado, Lagraña, Rey) “otorgando eximir del pago de Tasa de Espectáculos Públicos al evento organizado por la familia Castelli “Expo Solidaria Todos por Natacha” a realizarse el 18 y 19 de mayo de 2024. Uso del predio Parque Central para dicho evento, pago a los derechos de entrada, pero, no se incluye el porcentaje del fondo de ayuda que corresponde al discapacitado”. Aprobado por unanimidad.

Homenajes

El pedido de la palabra fue solicitado, por el Concejal Guillermo Satalía Méndez para solidarizarse con las familias y vecinos de la ciudad afectados por la creciente del río Uruguay asimismo destacó la labor que lleva adelante el intendente Francisco Azcué junto al gabinete y el COE. Por último, expresó “exhorto al Ejecutivo a todo su equipo y a mis pares para que busquemos soluciones a largo plazo dado que las cuestiones climáticas van a seguir afectando a la región de Salto Grande y es necesario que todos los que representamos al pueblo de Concordia, tomemos cartas en el asunto”, finalizó.

